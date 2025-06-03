Ülker'den inovasyonla tatlanan bayram: 71 yeni lezzet

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, Kurban Bayramı'nı 36 çeşit çikolata ve 35 çeşit şekerlemeyle karşılıyor. Hem ikramlık hem de hediyelik olarak hazırlanan ürünler, yenilenen ambalajları ve lezzetleriyle raflardaki yerini aldı.

Kadayıf ve Antep fıstıklı çikolata trendinden ilham alınarak hazırlanan "Çıtır Kadayıf ve Bütün Antep Fıstıklı" sütlü çikolata, bu bayramda "Ülker Ece" etiketiyle müşterilerin beğenisine sunuldu. Mevcut bisküvili ve fındıklı sütlü draje çeşitlerine "bitter çikolata kaplı tuzlu badem" ve "vişneli bitter" gibi seçenekler ekleyen Ülker, atıştırmalıkta farklılık arayanlara alternatif sunuyor.

Hediyelik olarak hazırlanan "Ülker Buklet Sütlü Bitter" ise 420 gramlık özel kutusuyla tüketicilerle buluşuyor. Fındık kremalı dolgulu, sütlü ve beyaz çikolatalı deniz kabuğu şeklindeki "Ülker Select" ise kendinden ipli, zarif kutu tasarımıyla öne çıkıyor.

Ülker, şekerleme kategorisinde de yeni tatlara yer veriyor. Yeni "Bonbon Extra" serisinde yer alan gazoz aromalı dolgulu şekerlemenin yanı sıra "mango-şeftali" ve "limonata-orman meyveleri", bayramda tüketicilerle buluşuyor.

Şirketin meyve aromalı yumuşak şekerlemesi "Lokumcuk" ise limon, elma, mandalina ve böğürtlen karışımından oluşan içeriğiyle bu kez 600 gramlık hediyelik kutusuyla raflarda yerini aldı.

"Yeniliklerle karşılıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, geçmişten bugüne her bayramı yeniliklerle karşıladıklarını belirtti.

2025 Ramazan Bayramı öncesinde IPSOS HTP'nin pazar verilerine atıfta bulunan Kabakçı, şunları kaydetti:

"Bu verilere göre, hem ciro hem tonajda, hediyelik ve ikramlık çikolata-şekerleme pazarında lideriz. Geçen Ramazan Bayramı'nda Türkiye'de hediyelik ve ikramlık çikolata ile şekerleme pazarı cirosu 6,8 milyar lira, tonajı ise 22 bin ton olarak gerçekleşti. Ülker olarak, bu pazarda yüzde 36,2 ciro payımızla öncü olmaktan mutluluk duyuyor ve tüketicilerimize bizi tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bayramda sevdikleriyle lezzetli anlar paylaşmak isteyenler, bu yıl da dijital satış kanalları üzerinden kolayca alışveriş yapabilecek."