Ülker’den sürdürülebilirlikte bir uluslararası başarı daha

Türk gıda şirketi Ülker, tüm dünyadan şirketlerin performanslarının ölçüldüğü S&P Global’in ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ listesinde ikinci kez yer alırken, gıda ürünleri kategorisindeki tek Türk şirketi oldu.

61 sektörden 7 bin 554 şirketin sürdürülebilirlik performanslarının incelendiği listede Ülker, 2021’de olduğu gibi, 2022’de de ‘gıda ürünleri’ (food products) kategorisinde yer alan tek Türk şirketi oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Ülker’in listede gıda ürünleri kategorisindeki 20 global şirketten biri olduğunu, ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi- The Sustainability Yearbook’ listesinin tüm dünyada sürdürülebilirlik alanındaki en saygın çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde çevre, sosyal ve yönetişim performansları en iyi şirketlerin listelendiği çalışmada, gıda ürünleri kategorisinde sahip oldukları puanla ilk 12 global şirket arasında Türkiye’yi temsil eden tek Türk şirketi olduklarını kaydeden Buyurgan, “Kuruluşumuzdan bu yana ‘israfsız şirket’ modelimizle çalışmalarımızı yürütürken, projelerimizle yurt dışındaki platformlarda da takdir görüyoruz. Toplumla, paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alan bir anlayışla faaliyet gösteriyoruz. Şirketimizde su ve enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere, hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz. Her sene elde ettiğimiz başarılı sonuçlar sürdürülebilirlik adına attığımız adımların ne denli kıymetli olduğunun bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

“2014’ten beri karbon salımı artışı olmadan büyüyoruz”

Ülker’in sürdürülebilirlikte gıda sektörüne öncülük ettiğini belirten Mete Buyurgan, hayata geçirdikleri uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Ürünlerimizi çevreye, ekosisteme ve insana saygılı olarak üretiyoruz. 2024’te ulaşmak için yola çıktığımız, birim üretim başına yüzde 30 su azaltımı hedefini 2018 yılında yakalamayı başardık. 2021 yılında ise hedefimizi aşarak yüzde 38,4’lük azaltım oranına ulaştık. 2014’ten bu yana 2,7 milyon kişinin 1 günlük tüketimine eşdeğer su tasarrufu yaptık. Kayıpları kaynağında önlemek amacıyla, ilk seferde hedeflenen kalitede üreterek, ham maddelerin yüzde 99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Bu oranla gıda sektöründe dünya genelinde

en iyiler arasında yer alıyoruz. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan da büyüyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizin her birinde son yıllarda oldukça fazla mesafe kat ettik. İklim değişikliği, gıdanın korunması, sürdürülebilir ham madde tedariki, su riskleri önümüzdeki dönemde öncelik verdiğimiz alanlar olacak.”