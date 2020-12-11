Ülker’in İK uygulamalarına uluslararası iki altın ödül

Ülker, ‘Boc International Brilliance Awards’ta aday olduğu 4 kategorinin ikisinde altın ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ülker İnsan Kaynakları ekibi, “Çalışan Bağlılığında Mükemmellik“ kategorisindeki ödülü pandemi döneminde çalışan odaklı ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde kazanırken, “İç İletişimde Teknoloji Kullanımında Mükemmellik” kategorisinde ise tüm fabrika çalışanlarının ilk dijital asistanı olan ONE uygulamasıyla aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, İK projelerinin Boc International Brilliance Awards gibi önemli bir platformda ödüllendirilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkan ve ihtiyaçlar ışığında, iş süreçlerini çağın gerekleri doğrultusunda optimize etmenin Ülker’in öncelikleri arasında yer aldığını belirten Buyurgan, "Şirketimiz, çalışanlarına verdiği değeri; tüm çalışanları kapsayacak yenilikçi uygulamalarla gözler önüne seriyor. Lider olmanın sorumluluğuyla ve insanların güvenilir gıdaya ulaşma ihtiyacı duyduğu bu zorlu dönemin bilinciyle pandemi döneminde tüm fabrikalarımızdaki çalışanlarımıza ve onların çalışma ortamına odaklandık. Çalışan bağlılığında mükemmellik ödülünü pandemi döneminde sergilediğimiz çalışan odaklı ve yenilikçi yaklaşımımızla kazanırken, iç iletişimde teknoloji kullanımında mükemmellik ödülünü ise yine tüm fabrika çalışanlarımızın iş süreçlerine ONE uygulamasını entegre ederek aldık. Boc International Brilliance Awards’tan gelen iki altın ödül, sürdürülebilir İK yolculuğunda bizlere doğru bir rotada olduğumuzu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.