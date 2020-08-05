Ülker’in yetenek programına 9 yılda 30 bin kişi başvurdu

05 Ağustos 2020

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Bünyesinde 6 bin 600’ü Türkiye’de olmak üzere toplamda 7 bin 500 kişiyi istihdam eden Ülker’in İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, 75 yılını geride bırakan Ülker’in gençlerin en fazla çalışmak istediği kurumlardan biri olduğunu, bu nedenle düzenlenen yetenek kazanım programlarına yılda 30 bin başvuru aldıklarını söyledi.

‘Bizz@kampüs’ adı verilen yetenek kazanım programlarına 2012’de Biskrem ile başlayıp, daha sonra Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro ve son olarak 2019’da Oneo ile devam ettiklerini belirten Gözleveli, programlara bugüne kadar 30 bine yakın öğrencinin, 10 bine yakın takımla katıldığını söyledi. Bu yıl 9. kez düzenlenecek program, pandemi şartları doğrultusunda online gerçekleştirilecek.

Genç yetenek programında 7. yıl

Ülker’in genç yeteneklere yönelik bir diğer programı da satış organizasyonu bünyesinde yürütülen “Commercial Talent Genç Yetenek” işe alım programı. Bu programa 2013’te başladıklarını ve bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceklerini belirten Gözleveli, program hakkında şu bilgileri verdi:

“Commercial Talent işe alım programında yeni mezun genç yeteneklere, 12 aylık süren 360 derece ticareti ve satışı öğrettiğimiz bir gelişim ve öğrenim programı sunuyoruz. Bu süre içerisinde genç yetenekler, şirketimizdeki farklı satış fonksiyonlarını deneyimleme fırsatı buluyorlar. Eğitim aldıkları süre içerisinde onları kurum içi akademimizde çeşitli eğitimler, koçluk ve mentorluk programlarıyla destekliyor ve bir yılın sonunda nihai görevlerine atamalarını yapıyoruz. Commercial Talent Genç Yetenek programımız ile ayrıca dünya çapındaki en prestijli eğitim ve gelişim ödüllerinden sayılan Brandon Hall Excellence Awards’dan “En İyi Satış Oryantasyon Programı” ve “En İyi Satış Eğitimi ve Performans” olmak üzere 2 gümüş ödüle layık görüldük.”

İstihdamda X ve Y kuşağının önemli yer tuttuğu Ülker’de işe alım süreçlerinden, işte uyum süreçlerine kadar dijital İK uygulamaları kullanılıyor. 2018 yılında tüm insan kaynakları süreçlerini Workday’e taşıdıklarını belirten Gözleveli, yetenek yönetimi, işe alım ve ücret yönetimi gibi ana İK konularını çalışanların her noktadan mobil olarak da erişebileceği bu dijital altyapı üzerinden yönettiklerini söyledi.

Şirketin dijitalleşen bir diğer süreci ise “onboarding” (işe uyum) projesi. Gözleveli, uygulama hakkında şöyle konuştu: “İnsan Kaynakları çalışanıyla işe yeni başlayacak olan çalışan arasındaki pek çok operasyonel işi dijital ortama aktarıyoruz. Buradaki iş süreçlerinde; çalışana evrak listesinin iletilmesinden, işe başlamadan tarafına iletilecek kılavuzlara kadar pek çok süreç mevcut. Ayrıca hem çalışanın hem de İnsan Kaynakları profesyonellerinin vaktini verimli değerlendirmelerini sağlayacak birçok IT ile ilgili süreci de dijital ortama aktarıyoruz.”

İşe uyuma ‘sanal gerçeklik’ kattı

Ülker, pandeminin etkisi ile işe uyum süreçlerinde sanal gerçeklik deneyimini kullanmaya başladı. Duyguyu ifade etmenin en iyi yolunun deneyimletmek olduğunu ve bunu en iyi “VR- sanal gerçeklik” ile yaşatabilecekleri için bu uygulamaya başladıklarını anlatan Gözleveli, "İK süreçlerinde dijitalleşme, iş süreçlerini sadeleştiriyor, şirketleri daha şeffaf bir hale getiriyor ve maliyetleri azaltıyor. Dijitalleşme trendi dünyada etkisini tüm hızıyla sürdürürken; İK’nın trendleri takip etmesi, dijital dönüşüme ayak uydurması, süreçlerini yenilemesi büyük önem taşıyor. İşe başlangıç sürecinde basit görülen pek çok uygulamanın aslında adayın şirkete karşı ilk izlenimini edinmesinde önemli rol oynuyor.” diye konuştu.