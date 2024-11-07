Ülker'in yılın 9 ayındaki cirosu 58 milyar lira oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, 9 ayı 58 milyar lira ciroyla tamamladığını duyurdu. Şirket, hem yurt içi operasyonları hem de ihracat ve yurt dışı faaliyetleriyle büyümesini sürdürdü.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ülker'in Türkiye operasyonlarının toplam ciro içindeki payı yüzde 71 olurken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı yüzde 29 olarak bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, "Kuruluşumuzdan bu yana ülkemize katma değer sağlamayı ve tüm paydaşlarımızla birlikte güçlenmeyi merkeze alan bir anlayışla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülker'in Güçlü operasyonel performansı ve yeni ürün lansmanlarının, şirket başarısına olumlu katkı sağladığını belirten Buyurgan, "Tüketicilerimizi yakından dinliyor, yılda yaklaşık 1000 tüketici araştırması gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, tüketici beklentilerini ve trendleri yakından izliyoruz. Son olarak piyasaya sunduğumuz Ülker Çikolata Dubai Lezzeti, bu yaklaşımımızın başarılı bir örneği oldu. Milyonlarca adet üretilen ve uygun fiyatla sunulan ürünümüz tüketicilerimizden büyük ilgi gördü." açıklamasında bulundu.

Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır'da liderliklerini sürdürdüklerini ifade eden Buyurgan, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de büyüme trendinin devam ettiğini belirtti.

Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında, şirketin 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefi doğrultusunda ilerlediğini ve 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunun yayımlandığını söyledi.

"İsrafsız şirket" kültürünü benimsediklerini belirten Buyurgan, iklim krizinin etkilerinin farkında olduklarını ve 2014 yılından bu yana sürdürülebilirlik alanında uzun vadeli hedefler doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.

Buyurgan ayrıca, buğday, fındık ve kakao gibi ana hammaddelerde sürdürülebilir tarım projeleri geliştirdiklerini ekledi.