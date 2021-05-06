Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bal oldu
Ülker Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Bal seçildi.
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Ülker'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, Yönetim Kurulu'nun "Üst Yönetim Görev Dağılımı" ilişkin kararları paylaşıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde, Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Ahmet Bal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Ülker'in seçilmesine karar vermiştir."
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