Ultra Fulfillment Genel Direktörü Tanrıkulu: Sektör 2021 yılında ciddi bir büyüme kaydetti

Dünya lojistik pazar büyüklüğü 2021 yılının sonunda 5,5 trilyon dolar civarında gerçekleşti. Beklenenin üzerindeki bu büyüme trendinin 2022 yılında da devam edeceği öngörülüyor.



E-ticaret dünyası hızlı bir şekilde gelişiyor ve müşterilere en iyi deneyimi yaşatmak için farklı konseptler öne çıkabiliyor. Bu konseptlerden biri olan fulfillment, üst düzey bir koordinasyon ile, müşterilere satın aldıkları ürünü en hızlı şekilde sunmayı hedefleyen bir yapı. Fullfillment sisteminde ürünler, müşterilere hem lojistik, hem de operasyonel anlamda en kısa süre içinde ulaşıyor.



Lojistik depolama operasyonlarında gerçekleşen işlemden aldığı hizmet bedelleri üzerinden gelir elde eden Ultra Fulfilment, farklı lokasyon ve kapasitelerdeki depolarında sağladıkları fulfillment hizmetleri ile perakende markalarının ve e-ticaret satıcısı müşterilerinin tüm mal kabul, depolama, sipariş hazırlama ve kargoya teslim operasyonlarını entegre yazılımları ile yürüterek, onların satışlara ve pazarlamaya odaklanmalarını sağlıyor.



Ultra Fulfilment Genel Direktörü Selim Tanrıkulu, yeni dönemde e-ticaret alanındaki markaların sipariş alması, siparişlerin hazırlanması, aldığı siparişlerin müşteriye iletilmesi ve iade sürecinde geçen tüm operasyonun tek bir sistem içerisinde toplanmasını sağlayacaklarının bilgisini verdi.



"Tüm e-ticaret operasyonlarını tek çatı altında birleştirdik"



2017 yılında kurulan Ultra Fulfillment, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya genelinde hizmet veriyor. Türkiye’de fulfillment alanında gördükleri boşluk nedeniyle Türkiye’ye açılmaya karar veren firmanın Genel Direktörü Selim Tanrıkulu, Türk firmaların Avrupa’da yabancı firmalarla sorun yasayabildiğini gördüklerini, Türkçe konuşan ekipleriyle verdikleri nakliye, gümrükleme ve fulfillment hizmetlerinin Türk firmalar icin daha güvenli ve hızlı operasyonlara önayak olacağını düşündüklerini belirtti. Tanrıkulu: “A’dan Z’ye tüm e-ticaret operasyonlarını tek bir çatı altında toplayarak ülkemizdeki firmalara büyük bir kolaylık sağlıyoruz” dedi.



"Lojistik kiralamlarda fiyatlar arttı"



Pandeminin beraberinde getirdiği alışveriş alışkanlıklarındaki değişim e-ticaret, perakende ve hızlı tüketim ürünlerinin tüketiciye daha çabuk ulaştırılması zorunluluğunu beraberinde getirdi. Buna bağlı olarak lojistik depo kiralama işlemlerinde de, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların talebi giderek artıyor. Buna karşın inşaat sektöründeki yavaşlamanın, mevcut taleplerin kira fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu söyleyen Selim Tanrıkulu “Piyasada yüksek talep karşısında kira fiyatları üzerindeki artış yönlü baskının, yılın son çeyreğinde de etkili olacağı öngörüyoruz” diyor.