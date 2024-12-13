Uludağ Elektrik'ten doğaya katkı

Uludağ Elektrik, dijitalleşme çalışmalarıyla doğaya katkı sağlamaya devam ediyor. Online işlem merkeziyle birçok işlemi kısa sürede tamamlayan şirket, elektronik fatura kullanımını teşvik ederek doğanın korunmasına da katkıda bulunuyor.

Zamandan tasarruf

Kullanıcılar, şirketin online işlem merkezi sayesinde abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme ve taksitlendirme gibi işlemleri kısa sürede gerçekleştirebiliyor. Abonelik işlemleri 3 dakikada tamamlanırken, tüketim endeksi girilerek fatura oluşturulabiliyor, tüketim grafiği görüntüleme seçeneğinden ise geçmiş elektrik tüketim verileri incelenebiliyor.

Bu hizmetlerden yararlanabilmek için web tarayıcısı üzerinden www.uludagelektrik.com.tr linkinden online işlem merkezine tıklamak yeterli oluyor. Şirket, 100’e yakın fiziksel işlem merkezi, online işlem ve çağrı merkezi ile e-Devlet üzerinden de elektrik işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlıyor.

11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan

Elektronik faturaya geçen yaklaşık 2 milyon abonesiyle kağıt çıktı sayısını müşterileri nezdinde azaltmayı hedefleyen firma, aynı zamanda ağaçlandırma çalışmaları da yapıyor. 'Yeşil Dönüşüm Ormanları' projesi kapsamında son 5 yıldır her yıl dikilen binlerce fidanla, 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturulmuş durumda.