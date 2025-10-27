Uludağ Elektrik’ten meme kanseri farkındalığı için Pembe Fatura uygulaması

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Uludağ Elektrik, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle bu yıl da “Pembe Fatura Projesi”ni hayata geçirdi. Şirket, erken tanının önemini hatırlatmak amacıyla Ekim boyunca faturalarını pembe renkte hazırlayarak milyonlarca haneye farkındalık mesajları ulaştırdı.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını büyük oranda artırıyor. Pembe faturalar üzerinde özellikle 40-69 yaş aralığındaki kadınlara, aile hekimlikleri, KETEM ve Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden ücretsiz tarama yaptırabilecekleri bilgisi verildi. Şirket, işlem merkezlerinde pembe kurdele dağıtarak sahada da farkındalık oluşturdu.

Farkındalık zincirini genişletmek amacıyla hazırlanan “pembe fatura kutuları”, vali, kaymakam ve muhtarlar başta olmak üzere yerel yöneticilere ulaştırıldı. Bu kutular içerisinde pembe kurdeleler ve bilgilendirici materyaller yer aldı. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile yapılan görüşmeler, kampanyaya kurumsal destek sağladı.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Kadın çalışan oranı yüksek bir şirket olarak toplumsal sağlık konularında duyarlılık göstermeyi görev biliyoruz. Logolarımızdan faturalarımıza kadar kurumsal iletişimimizi pembeye taşıyarak yalnızca müşterilerimizi değil, tüm bölgeyi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu farkındalık hareketini gelecek yıllarda daha da büyüteceğiz.”

