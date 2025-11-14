Uludağ Elektrik’ten sanayi ve iş yerlerine indirimli elektrik fırsatı

Uludağ Elektrik, serbest tüketici hakkı kapsamında tedarikçi seçebilen sanayi ve ticarethane abonelerine indirimli elektrik imkânı sunuyor. Yıllık elektrik tüketimi 15 bin kWh’in üzerinde olan işletmeler, Uludağ Elektrik ile sözleşme yaptıklarında hizmet kalitesini koruyarak daha uygun fiyatlı tarifelerden faydalanabiliyor.

Şirket, öngörülebilir ve sürdürülebilir enerji yönetimi anlayışıyla her ölçeğe uygun sözleşme ve fiyat seçenekleri oluşturuyor.

Enerji giderlerini kontrol altına almak isteyen işletmelere vadeli ve ön ödemeli alternatifler de sunuluyor. Uludağ Elektrik, hizmet bölgesi dışında da daha fazla tüketiciye ulaşmak için Türkiye genelinde acente ağını genişletmeye devam ediyor.

"Hem işletmeler hem acenteler kazanıyor”

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, sanayi ve ticarethanelere yönelik indirimli elektrik tarifelerinin işletmelerin maliyetlerini düşürdüğünü ve rekabet gücünü artırdığını vurguladı. Arslan, acente ağının 77 ilde genişlediğini belirterek, “Bu modelle hem işletmelere avantaj sağlıyor hem de acentelerimize gelir fırsatı sunuyoruz” dedi.