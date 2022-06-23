Uludağ Enerji, devir sonrası yeni kurumsal kimliğini tanıttı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uluğ Enerji (Uludağ Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.) paylarının tamamı 2022 yılının ilk yarısında uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e devredilirken Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş kurumsal kimliklerini yenilediklerini düzenlenen “Hayata Güç Veriyoruz” basın toplantısıyla duyurdu. Ergüneş, “Küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değerlerimiz ve vizyonlarımız ortak noktada kesişiyor. Küresel sürdürülebilirlik liderleri arasında ülkemizi temsil etme hedefimizi koruyoruz” dedi. Son yıllarda enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirten Ergüneş, Türkiye’nin de büyüyen elektrik kapasitesi ve yaşam ihtiyaçları göz önüne alındığında daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsmail Ergüneş, “2021 yılsonu itibarıyla abone sayımız 3,5 milyona ulaşırken Güney Marmara Bölgesi’nde hizmet verdiğimiz nüfus sayısı ise 5 milyonu aştı. Şu an itibariyle yatırım yükümlülüğümüz 1,2 milyar TL. Bu yatırımı gerçekleştirmek adına hem yerelden hem de uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun dönemli yatırım finansman görüşmelerini yürütmekteyiz” diye konuştu. Uludağ Enerji olarak Türkiye’de hizmet veren 21 enerji tedarik şirketi arasında kendi hizmet bölgesinde en az elektrik kesintisi yaşayan ve kesinti süreleri en az olan ikinci şirket konumunda olduklarına işaret eden Ergüneş, kayıp kaçak oranında da Türkiye’de en düşük değere sahip olduklarını vurguladı.

Hem şirket içi yapılanmada hem de kullanıcılarla kurulan iletişim süreçlerinde topluma ve çevreye odaklı hareket etmeyi misyon edindiklerini aktaran Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce ise kurumsal kimlik dönüşümüyle sosyal şirket anlayışlarını pekiştirmek istediklerini vurguladı.