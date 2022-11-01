Uludağ Enerji, uçtan uca hizmet veren bir yapıya evrilecek

Esra Özarfat

BURSA - Enerji sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte yıkıcı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, finansal risklere dikkat çekti. Ergüneş; “Geçen yıla göre cirolarımız 4-5 kat arttı. Bu daha fazla işletme sermayesi demek. Fakat karlılıkları o oranda artırmanız kolay değil. İşi kendi nakit akışımızla yürütme imkanımız yok. Yüksek bir işletme sermayesine ihtiyacımız var. Faizlerin artmasıyla birlikte finansmanın maliyeti de arttı. Dolayısıyla işletme sermayesi maliyetini üzerimizde hissediyoruz. Bankacılık kesimi henüz tam anlamıyla bu sektörün sayılarına alışamadı. Şirketin cirosu 5 katına çıkmışsa kredi limitlerinin de aynı oranda arttırılması gerekiyor” dedi. Sektörün global tedarik sorunlarından da etkilendiğini kaydeden İsmail Ergüneş, elektrik sayacı gibi teknolojik cihaz temininde tedarik sürelerinin 9 ayın üzerine çıktığını söyledi. Hizmet ağırlıklı olan sektörde maliyetlerin önemli bir kısmını ücretlerin oluşturduğuna işaret eden Ergüneş, “İnsana insanla hizmet ediyoruz.

Enflasyondaki hızlı artış ücretlerde hızlı bir erimeye sebep oluyor. Hem çalışanı işte tutabilmenin hem de memnun edebilmenin, aynı zamanda da verimliliği sürdürmenin zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan enerji piyasası yaşanan gelişmelere yanıt vermek için mevzuat ve regülasyonlarda sürekli değişikliğe gidiyor. Bizim gibi kamu hizmeti veren şirketlerin bu belirsiz ortamda bu değişimleri takip etmesi, enerji tedarikinin yapılması ve yönetilmesi zorlaşıyor. Yön tayine etmek konusunda resesyon tehdidi ve belirsizliği, yatırım alternatiflerindeki belirsizliklerle karşı karşıyayız. Şu anda yüksek enflasyon ve yüksek sermaye maliyeti var. Özellikle elektrik ticaret tarafındaki kar marjlarımız enflasyonun çok düşük olduğu, krediye ulaşımın kolay olduğu dönemde belirlenmiş bir oran. Bu oranın bugünkü ekonomik koşullarda yapılan işin ehemmiyetini yansıtması anlamında güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. İş yapan yapıları teşvik etmek lazım” diye konuştu.

“Biz artık ezberleri unuttuk”

Sektörün zor piyasa koşullarında var olma mücadelesi verdiğini ifade eden İsmail Ergüneş, dünyanın odağında enerji tartışmalarının önemli yer tuttuğunu vurguladı. Ergüneş şöyle konuştu: “2015’ten bu yana fırtınanın içindeyiz. O dönemlerde kur yükselmişti buna karşılık piyasada çok fazla kapasite vardı. Elektrik fiyatları da düşmüştü. Hal böyle olunca bizim imtihanımız 2015’ten bu yana devam ediyor. Sonra kur şoku, 2020-2021 covid, geçen sene mayıs hazirandan itibaren de yüksek enerji emtialarındaki fiyat artışı, beraberinde getirdiği yüksek işletme sermayesi ihtiyacı, müşteri tarafında haliyle oluşan yüksek riskler… Biz son 1,5 yıldır tam fırtınanın gözündeyiz. Arz güvenliğinin ne anlama geldiğini son bir yıldır bütün dünya yakından öğrendi. Enerjinin maliyeti kadar aslında yeterli enerjiye sahip olunup olunmadığı önemli bir soru haline geldi. Küresel iklim değişikliği tehdidi de kalkmış değil. Zor bir denklem. Dolayısıyla biz artık ezberleri unuttuk. Gelene bütün tecrübemiz ve birikimimizle yanıt vermeye çalışıyoruz. Değişimi elimizden geldiği kadar yönetmeye çaba gösteriyoruz. Özellikle bizim sektör de çok öğretici, aynı zamanda çok yıkıcı bir dönüşüm sürecinden geçiyor tüm paydaşlarıyla birlikte.”

“Risk ve tehdit var, ama fırsat da var”

Gelecekte Uludağ Enerji’nin tüketicilere sadece elektrik ulaştıran ve altyapı hizmeti sağlayan bir yapıdan evrilerek tüm enerji ihtiyacının uçtan uca karşılandığı bir yapıya dönüşeceğini anlatan İsmail Ergüneş, yaşanan değişimi anlayıp Uludağ Enerji’yi yeni oluşacak iş modeli etrafında şekillendirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Geleneksel yapının temelden değiştiğine dikkat çeken Ergüneş, “Yenilenebilir enerji kaynakları dağınık şekilde her yerde. Hem üretici hem tüketici devreye giriyor. Batarya ve elektrikli araçlar konusu da bizi değişime zorluyor. Daha önce müşterinin beklentisi kesintisiz, temiz enerjisini temin edebilmekti. Artık müşterimiz de kendi elektriğini üretmeye başlıyor. Bunu da yönetmemiz lazım. Elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladığında elektrikli şarj istasyonnlarının ihtiyaç duyduğu yüksek kapasiteyi hazır bulundurmak bizim işimiz. Bu kadar çok dağınık üretim olduğunda belli bölgelerde teknik kısıtları yönetmek için aksiyon almak gerekiyor. Bizim sloganımız şu olmalı: “elektrik bizim işimiz”. Risk ve tehdit var, ama fırsat da var” değerlendirmesini yaptı.

“Elektrikli araçlardaki ilk talebi karşılarız”

Elektrikli araçlarla birlikte oluşacak büyük kapasiteli enerji altyapısı için makro politikalara ve devlet desteklerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken İsmail Ergüneş şunları söyledi: “Elektrikli araçlardaki ilk talebi karşılarız. Ama sonrasında işin doğrusu herkes şehirlerarası seyahatlerde ve ticari araçlarda hızlı şarj isteyecek. Aksi halde şehir içinde kullanılan küçük arabalarla kalırsınız. Bu da büyük kapasite demektir. Elektrik arzı tarafından sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak bireysel şarjda kapasitelerin güçlendirilmesi ya da ortak şarj alanlarının belirlenmesi gerekir. Elektrikli araçların yaygınlaşmanın başlamasıyla birlikte bu planlamaların da gündeme gelmesi gerekiyor. Şu anda strateji çalışması yapıyoruz. Pazarı, pazarın gelişimini, muhtemel rakipleri, oyuna girmiş olanları değerlendiriyoruz. Elde edilen sonuçlar orta uzun vadede bu alanın cazip olduğunu gösterirse aksiyon alınabilir. Ancak bunun gelişimi ne kadar zaman içinde olur, doğrudan mı yoksa bir satın almayla mı sürece dahil oluruz tüm bunları çalışıyoruz.”

Planlanan yatırımlarla ilgili de bilgi veren İsmail Ergüneş, dahil oldukları Actis’in dünyanın en büyük enerji altyapı yatırım fonlarından biri olduğuna değinerek, bugüne kadar 25 bin megawat kurulu güçte yenilenebilir enerji yatırımı yaptıklarını hatırlattı. Türkiye’de de yenilenebilir enerji alanında da özellikle GES alanında yatırım planladıklarını belirten Ergüneş, “Actis’in elinde her zaman bu tür projelere yatırım yapacak fon var. Şu an somutlaşmış bir projemiz yok ama alternatif projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, 3.3 milyon aboneye hizmet verdiklerini belirterek kayıp kaçak oranında ve müşteri memnuniyeti alanında Türkiye’nin en iyi şirketi olduklarını aktardı.