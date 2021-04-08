Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası’nı alan sektöründeki ilk firma oldu

Zehra ORUÇ- BURSA

Uludağ İçecek, iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar verilmesi için çalışan kurumların çalışmalarının sertifikalandırılması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak adil toplum oluşturma hedeflerinin yayılması amacıyla Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ile örtüşen Kadına Eşitlik Prensipleri çerçevesinde belirlenen kriterlerin denetlendiği ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından oluşturulan programa yaptığı başvuru sonucu 100’den fazla ülkede denetimler gerçekleştiren İntertek tarafından İş'te Eşit Kadın Sertifikası’nı sektöründe ilk ve öncü firma olarak almaya hak kazandı.

Denetimler kapsamında; yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri, sosyal etki gibi konular; cinsiyet eşitliğine yönelik şirket politikaları, kadın istihdamına yönelik ölçülebilir hedefler, kadın çalışan sayısı, çalışanlar ve yöneticiler arasında cinsiyet bazında dağılım dengesi, işe alım ve değerlendirme süreçlerinde cinsiyet eşitliği, aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanların ücret dengesi açısından değerlendirildi. Değerlendirmeler neticesinde, Uludağ İçecek, çalışanlar için tercih edilen şirket olarak görülürken, aynı zamanda herkesin yaşamak istediği adil toplum düzeni oluşturmaya da destek olan kurumlardan biri olarak açıklandı.