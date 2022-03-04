Uludağ İçecek, Turquality ile global ayak izini artıracak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin adını yurt dışında duyuran önemli markalardan biri haline gelen Uludağ İçecek’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, DÜNYA Gazetesi üst yönetimini Bursa Yenice’deki tesisinde ağırladı. Şirketin geldiği nokta ve gelecek vizyonu ile ilgili bilgiler veren Kızıl, son 20 yılda ürün gamına katılan yeni içeceklerin bugün cironun yüzde 75’ini oluşturduğunu, 2001 yılından bu yana 200 milyon euroluk yatırım yaptıklarını açıkladı. Ürün çeşitliliğinde Ar-Ge’nin önemine vurgu yapan Ömer Kızıl, Türkiye’nin ilk içecek Ar-Ge merkezine sahip firma olduklarını söyledi. 2017 yılında gazlı içeceklerde dünyada ve Türkiye’de ilk defa koruyucusuz üretme fikrini ortaya atarak makine yatırımı yaptıklarını belirten Kızıl, “18 milyon euroya iki hat alındı. Teneke kutular için de makine yatırımları yapıldı. 3 yılın sonunda başardık ve 2020’den bu yana hala dünyada ve Türkiye’de gazlı içeceklerde koruyucusuz üretim yapan tek tesisiz. Yüzde 100 şeker pancarı kullanan bir firmayız. Früktoz kullanmıyoruz. Ancak şeker fiyatlarındaki artış üreticilere de yansıyor ve tüketiciye de önümüzdeki süreçte yansıyacaktır. Ayrıca son dönemde limonata ve gazoza konan bir özel tüketim vergisi vardı. Kaldırılır diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Irak’ta Frutti ile marka oldu

Türkiye’nin en geniş ulusal içecek dağıtım teşkilatına sahip olduklarını belirten Kızıl, 15 büyükşehirde, 800 araç ve bin 450 kişi ile dağıtım sürecini yönettiklerini aktardı. İçecek ihracatında Türkiye’de açık ara ilk sırada yer aldıklarına işaret eden Ömer Kızıl, “İçeceğin katma değerlisiyiz. 43 ülkeye yıllık 35 milyon dolar içecek ihracatı yapan bir yapıya kavuştuk. Bugün Almanya’da kola 59 euro cente, Uludağ Gazoz ise 79 euro cente satılıyor. Almanya’da herhangi bir şehirde 150 metre yürüyelim, Uludağ Gazoz’u bulamayacağınız yer yok. Üstelik orada satılan Uludağ gazozun yüzde 50’si Almanlar tarafından tüketiliyor. Irak’ta da Frutti bilinen bir marka haline geldi. 1.5 milyar adet üretim yapıyoruz. Bunun yüzde 25’ini ihraç ediyoruz. Sadece Irak’ta yılda 60 milyon şişe satıyoruz. 2021 ciromuz 1 milyar 375 milyon lira oldu. Markalı ihracatta açık ara ihracat şampiyonuyuz” dedi. Kızıl, Turquality’de yer almak için de hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Enerjisini kendi üreten tesis

2006 yılında Yenice’deki tesise taşındıklarını kaydeden Kızıl, 55 bin metrekarelik üretim alanında çatılara kurdukları 4.2 MW güneş enerjisi ile tesisin ihtiyacı olan enerjinin yüzde 35’ini yenilenebilir enerjiden karşıladıklarını aktardı. Maden suyu tesisinde de GES yatırımına başladıklarını açıklayan Ömer Kızıl, orada da tüketilen enerjinin yüzde 35’ini güneşten karşılayacaklarını anlattı. İçecek endüstrisinde yüksek miktarda su kullanıldığına işaret eden Ömer Kızıl, buna rağmen kurdukları sistemle aldıkları suyun yüzde 99’unu kullandıklarını ifade etti. Kızıl şu bilgileri verdi: “Üretimde kullanılacak suyu yumuşatmak için reverse ozmoz sistemleri kullanılıyor. Suda sertliği yapan içindeki minerallerdir. Bu sistem bir reçine gibidir. Yüzde 25’e yakın çekilen suda kayıp oluşur, ayrıca bütün mineralleri alır. Biz ise içinden sadede kalsiyumu alarak diğer mineralleri içinde bırakırız. Saatte 140 metreküp su tasfiye ediyoruz. Deden kalma klasik yöntemimizi kendi yazılımlarımızla otomasyona dönüştürerek su tüketiminde fire oranını düşürdük. Aldığımız suyun yüzde 99’unu kullanırız. Su ayak izimiz yok diyebiliriz.”

Sponsorluklar ile kültür ve spora katkı

Ömer Kızıl, kültür sanattan eğitim ve spora kadar pek çok alanda Türkiye’nin toplumsal hayatının zenginleşmesi ve ileriye taşınmasına katkı sağlamak için sponsorluklara önem verdiklerine dikkat çekti. Olimpiyat birincisi olan milli okçu Mete Gazoz’un 2017’den beri yanında olduklarını hatırlatan Kızıl, “Türkiye’de 6 tane devlet senfoni orkestrası var. 6’ncısı Bursa’da. Uludağ Premium ile Bursa Filarmoni Derneği olarak ana sponsoruz. Ben de 16 yıldan bu yana Bursa Filarmoni Derneği başkanıyım. Ulusal bir markayız ama Bursa’dan çıktığımızı unutmuyoruz. Sürdürülebilir projelerle kentte senfoni kültürü oluşmasını sağladık. Ayrıca Bursaspor forma sponsoruyuz. Son 3 yıldan beri ING Ligi’nde Frutti Extra Bursaspor basketbol takımımız var. Frutti Extra ile Eurolig’in Almanya sponsoru da olduk” bilgisini verdi.

1930 yılında Mehmet Hakkı (Erbak) tarafından kurulan firma, bugün 3’üncü ve 4’üncü kuşak yönetiminde. Başta Efsane Uludağ Gazozu ve Uludağ Limonata olmak üzere tüm içecek çeşitlerini Yenice Sanayi Bölgesi’nde üreten Uludağ İçecek, 1912 yılından beri Uludağ Çaybaşı Köyü’nde ise Uludağ Doğal Maden Suyu ve doğal maden suyundan üretilen Uludağ Frutti çeşitlerini üretiyor.