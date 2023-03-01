Uludağ ve Doğu Pres’ten iş birliği

Kenan SERTALP

Doğu Pres Otomotiv ve Teknik San. ve Tic. A.Ş. firması, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin BUÜ’nün akademik ve idari yöneticilerini ağırladı. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Genel Sekreter Osman Dikmen ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Alper Özalp ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu hazır bulundu.

Minareliçavus OSB’deki fabrika ve Ar-Ge merkezine yapılan ziyarette üniversite ile Doğu Pres firmasının iş birliğinde hayata geçirilen ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Alper Özalp’in yaptığı TÜBİTAK 1505 Projesi’nin geldiği aşama hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Aynı zamanda TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; üniversite-sanayi işbirliğinin bu çalışmalarda bir adım öne çıktığını belirterek, “Görev süremizce farklı kurum ve kuruluşlarla 300’ün üzerinde iş birliğine imza attık.

Geçmişte geri planda kalan üniversite-sanayi iş birliğinin gerçek anlamda yürütülebilmesi için gayret ettik” dedi. Hayata geçirdikleri nitelikli çalışmalarla dünya çapında bir başarı sağladıklarını açıklayan Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci de üniversitelerin kendilerine özel bir katkı sağladığına belirtti.