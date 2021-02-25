Ulusal Antrepo, kimyasal depolama alanında yeni yatırımları kolluyor

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Kimyasal depolama konusunda 14 yıldır hizmet verdiklerini anlatan Ulusal Antrepo Satış Müdürü Emrah Atma, antrepo ve serbest depolama alanında ise 20 yıldır hem ithalat hem de ihracat tarafında faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti. Kocaeli Çayırova bölgesinden Dilovası Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı antrepo ve serbest depo alanlarını ise 2018 yılında devreye aldıklarını anımsatan Atma, buradaki yatırım maliyetinin büyük kısmının yanıcı donanım için harcandığına dikkat çekti. Atma, “Yatırımımızın 12 bin metrekarelik kısmı kapalı, 5 bin metrekarelik kısmı açık alandan oluşuyor. Buraya 20 bin paletlik raf, ofis sahası ve bina altyapı yatırımı yaptık.” dedi.

Pandemide gelen ve giden araç sayılarında etkilenme olmadı

Firma olarak pandemi döneminde gelen ve giden araç sayılarında herhangi bir değişimin olmadığını, ayrıca kimyasal depolama alanında yeni yatırımları gündemlerine aldıklarını söyleyen Emrah Atma, “Marmara Bölesi'nde kimyasal depolama alanında daha fazla büyümek istiyoruz. Bu kapsamda yer ve arazi arayışlarımız devam ediyor. Mevcut tesisimize ilave bir kapasite yatırımı da yapabiliriz. Bu durum uygun arazi ve yatırım gücüne bağlı olarak şekillenecek.” diye konuştu.

Atma, şu anki tesislerinde kimyasal ürünleri mamul, yarı mamul ve bitmiş şekilde depoladıklarının altını çizdi. 2020 yılında hem iş hacmi hem de ciro olarak yüzde 25 büyüme yakaladıklarını dile getiren Atma, “Antrepodaki doluluk oranlarımız yüzde 70 civarında, serbest depolama alanında ise şu anda yüzde 80’lerdeyiz. Yeni müşterilerle yapmış olduğumuz görüşmelerin olumlu yönde neticelenmesiyle buradaki doluluk oranlarımız artacak.” değerlendirmesinde bulundu.

"Vergi matrahı ve teminat sistemindeki artış iş akışını azalttı"

Teminat sisteminin, ithal ürünlerin yüzde 80’den fazlasına ek vergi gelmesinden etkilendiğini belirten Emrah Atma, şunları söyledi: “Pandemi sürecinde ithalatı yapılan ürünlerin tamamına yakınında ciddi oranda vergi artışı oldu. Ayrıca antrepolara gelen ürünlerin ithalat süreci bitimine kadar KDV dahil tüm vergilerinin bloke edildiği teminat sisteminde, değişen vergi oranına bağlı olarak güncelleme yapıldı. Bu iki yeni tebliğ ile beraber ithalat ürünlerinde ciddi anlamda maliyet farkı oluşmuş durumda buna bağlı olarak ithalat oranlarında daralmalar yaşandı. İthalatın daralması sirkülasyon oranlarımızın düşmesine depo doluluklarının azalmasına buna bağlı olarak ise ciro kaybına neden oldu. Bu ciro kaybının, serbest depolama ve katma değerli operasyonlara ağırlık vererek önüne geçebildik ve 2020’yi yukarı yönlü büyümeyle kapattık. 2021 yılında ek vergi ve teminat sistemindeki değişikliklerle ithalatın eski seyrine döneceğini düşünüyoruz.”