Ulusal Faktoring, yapay zekâ odaklı büyüyor

Yapay zeka odaklı çözümlere yoğunlaşan Ulusal Faktoring, Çekpara uygulaması ile büyümede ivme kazanmayı hedefliyor.

Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, "Alacağın vadesini beklemeden nakde dönüşmesini sağlayan Çekpara mobil uygulaması ile şirketler, vadeli alacaklarını online olarak sorgulayabiliyor, evrak işleri ile uğraşmadan veya şubeye gitmeden dakikalar içinde faktoring işlemlerini tamamlayabiliyorlar" bilgisini verdi.

Küçük ve orta büyüklükte birçok işletmeye finansal çözüm sunduklarını belirten Koenka, “Ulusal Faktoring olarak 20’nci yılımızı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda 55 bin işletmemize çözüm ortağı olduğumuzu görüyoruz. 2021 yılı ciromuzu 4 milyar TL olarak öngörüyoruz.

Özellikle KOBİ’lere yönelik uzmanlığımız ve yapay zeka destekli algoritmalarımız sayesinde kredi değerlendirmede bir adım öndeyiz. Yılsonuna kadar aktif büyüklüğümüzü yüzde 40 oranında büyütmeyi hedefliyoruz.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) kredi alan bir Türk faktoring şirketi olarak sektörde müşteri adedinde ilk üçte yer alıyoruz. Dünyada faktoring sektörü her geçen gün büyüyor, Türkiye’de ise son yıllarda önemli yol kat etti. Ulusal Faktoring olarak biz de gelişmeleri yakından takip ederek sektörün referans markası olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.