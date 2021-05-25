Uluslararası gayrimenkul şirketi Savills, Türkiye’de

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Savills, Türkiye için REinnov8 ile ortaklık ve iş birliği anlaşması imzaladı. 1855 yılında İngiltere’de kurulan Savills, tüm dünyada 70 ülkede toplam 600 ofisi ilegayrimenkul hizmeti veriyor.

Savills İngiltere & EMEA Bölgesi CEO’su James Sparrow, “Global müşteri portföyümüze en iyi hizmeti sunabilmek adına hem ekiplerimizi hem de uzmanlık alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz. REinnov8 ile yapmış olduğumuz ortaklık ve iş birliği anlaşması ile Türkiye’de güçlü bir varlık göstereceğimize güvenimiz tam. Kullanıcı ve yatırımcılara büyüyen bölgesel kapsamımız ile bağlantı halinde destek ve hizmet veriyor olacağız.” şeklinde konuştu.

"Gayrimenkul pazarı yapısal bir dönüşümden geçiyor"

REinnov8 Yönetim Kurulu Başkanı Tassos Kotzanastassis de “Türkiye Avrupa’nın en büyük ve genç nüfuslardan birine sahip. Önemli bir büyüklüğe sahip gayrimenkul pazarı hem dönemsel hem de yapısal bir dönüşümden geçiyor. Gayrimenkul konusunda global liderlerden birisi ile yapmış olduğumuz iş birliğimiz hem bize hem de müşterilerimize 70 ülkede 600’ün üzerinde ofise sahip geniş Savills ağı üzerinden birinci sınıf danışmanlık hizmetlerine erişim sağlayacak.” dedi.

REinnov8 Yönetim Kurulu Üyesi Didem Erendil Turcan ise, “Gayrimenkul sektörünün en önemli global oyuncularından birisi olan Savills ile birlikte Türkiye’de, diğer ülke ve ofislerle yakın bağlantıda, tüm gayrimenkul piyasalarını şekillendirmekte olan sürdürülebilirlik ve ESG (çevresel-sosyal-yönetişim) ilkeleri ve dünya trendleri doğrultusunda hizmet verecek olmaktan büyük heyecan duymaktayız.” ifadelerini kullandı.