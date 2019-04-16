Ulusoy Elektrik'in devri tamam

16 Nisan 2019

Ulusoy Elektrik'in toplam ödenmiş sermayesinin yüzde 82.28'ine ve şirketin toplam oy haklarının yüzde 90.15'ine denk gelen payının Eaton Corporation grup şirketi olan Eaton Industries'e devri gerçekleşirken, yeni ortak zorunlu pay alım teklifi için SPK'ya başvuracak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, pay devir işleminin tamamlanması sonucu ortaklar Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy'un şirket sermayesinde herhangi bir pay sahipliğinin kalmadığı belirtilerek, Eaton Industries'in şirketteki pay sahipliğinin şirketin toplam ödenmiş sermayesinin yüzde 82.275'ine ve oy haklarının ise şirketin toplam oy haklarının yüzde 90.153'üne yükseldiği ifade edildi.

Ulusoy Elektrik'teki ortaklık oranı yüzde sıfırdan yüzde 82.275'e ulaşan Eaton Industries, kalan B grubu paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacak.