Ulusoy Un, GK Tarım’ı satın aldı

20 Temmuz 2020

GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin hali hazırda 60.000 tonluk hububat baklagiller ve yağlı tohumlar depolama kapasitesi ve Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi bulunuyor. Satın almanın onay devirlerine ilişkin şirket değerleme raporu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ( GGI Independent Member) tarafından yapıldı ve 10 milyon 999 bin 58 TL değer tespit edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 1 milyon 149 bin 58 TL iskonto edilerek 9 milyon 850 bin lira üzerinde anlaşıldı.



Ulusoy Un’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Lisanslı Depoculuk mevzuatı gereğince; söz konusu pay devirlerine ilişkin izin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılarak onay alındığı belirtildi. Açıklamada işlemlerin Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edileceği kaydedildi.