Ulusoy Un, Söke Un’u bünyesine kattı

Ulusoy Un, 1963 yılında kurulan ve 2015 yılında İngiliz menşeli özel sermaye fonu Mediterra Capital Partners tarafından satın alınan Söke Un’un hisselerinin tamamını satın aldı.

KAP'a yapılan bilgilendirmede; Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamının satın alımı konusunda 168.900.000 TL 11.01.2022 tarihinde peşin ve 650.000 EUR 11.01.2023 tarihinde ödenmek üzere anlaşmaya varıldığı ve satın alım sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Ulusoy Un, Ankara ve Söke’deki fabrikalarıyla 1100 ton/gün üretim kapasitesi bulunan ve yüzde 100 iç sektöre üretim yapan Söke Un’u satın almak için 17.02.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l ile bir gizlilik anlaşması imzalamış, satışla ilgili çalışmalar başlamıştı.

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, yeni satın almayla ilgili şu değerlendirmede bulundu; "Bir aile şirketi olarak kurulup, Aralık 2014 yılında halka arz olan şirketimiz için ikinci bir kırılma noktası yaşıyoruz. Söke Un’u satın almamızla birlikte 2100 ton/gün buğday işleme kapasitemizi, 3200 ton/güne çıkarmış olacağız. Aile şirketi olarak faaliyet gösterip 2015 yılında İngiliz Mediterra Capital Partners’a geçen Söke Un’un, Türkiye ekonomisinin yatırımlarla büyüme performansı göstermesi gerektiği bir dönemde firmamız uhdesinde kalması, Ulusoy Un’u 100. yılında ‘küresel bazda bir gıda şirketi’ hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış oldu. Bu dev satın alma, 4,7 milyar dolarlık dünya un ihracatının yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını üstlenen, 8 yıldır dünyadaki un ihracat liderliğini koruyan ülkemiz ve sektörümüz adına da önemli bir adım oldu."