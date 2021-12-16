Ulusoy Un’dan 228 bin 112 adet hisse geri alım işlemi
Ulusoy Un, başlattığı pay geri alım programı kapsamında 15.12.2021 tarihinde 6,93-6,98 fiyat aralığından toplam 228 bin 112 adet hisse geri alım işlemi gerçekleştirdi.
Ulusoy Un, başlattığı pay geri geri alım programını sonlandırdı. Program kapsamında şirket, 15.12.2021 tarihinde 6,93-6,98 fiyat aralığından toplam 228 bin 112 adet hisse geri alım işlemi gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Ulusoy Un'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 15.12.2021 tarihinde 6.93-6.98 fiyat aralığından toplam 228.112 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. Bu alımla birlikte 01.07.2021-15.12.2021 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 5.000.000 adede ulaştığından geri alım programımız sonlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.