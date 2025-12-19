Ulusoy Un’dan 80 bin ton kapasiteli makarna tesisi
Ulusoy Un, Samsun’da yeni makarna fabrikası yatırımı yapıyor. Ulusoy Un ve Söke Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, fabrikanın 2027’nin ilk yarısında üretime geçeceğini ve yıllık üretim kapasitesinin 80 bin ton olacağını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Ulusoy Un, ürün yelpazesini makarna yatırımıyla genişletiyor. Şirket, daha önce Söke markasını bünyesine katmış ve markayı 2023 yılında halka arz etmişti. Yeni dönemde makarna üretimine hazırlanan şirket, Samsun’da 16 bin metrekare kapalı alana sahip tesis için start verdi. Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, fabrikanın 2027’nin ilk yarısında üretime geçeceğini ve yıllık kapasitesinin 80 bin ton olacağının bilgisini verdi. Söke’nin halka arzın yüzde 10’u ile başka şirketlere yatırım yapacaklarını belirttiklerini ve bu doğrultuda 2023 yılında Childgen oyun hamuruna yatırım yaptıklarını aktaran Ulusoy, yurt dışında ise ABD’de organik ve glutensiz ekmek üreticisi Rudi’s e ortak olduklarını bildirdi. Childgen’in yüzde 60'ını ve Rudi’s’in yüzde 12,65’ini satın aldıkları bilgisini veren Ulusoy, “Rudi’s’te büyük ortak bir yatırım fonu. Biz orada stratejik yatırımcı olarak duruyoruz. Orada amacımız hem finansal yatırım onunla beraber ABD’deki sektörün trendlerin görmek ve yakalamak. Yüksek proteinli, lifli ürünler 2 yıl önce ABD’de yükselmeye başlamıştı” dedi. Kurabiye tesislerinin ise şu anda başlangıç seviyesinde olduğunu belirten Ulusoy, aylık 100 ton üretim kapasitelerinin bulunduğunu ve şu an henüz lansman aşamasında olduklarını iletti. Ulusoy, HORECA tarafına ürün verdiklerini ve 2026 yılı içinde perakende kanalına da satışlarının başlayacağını kaydetti.
Tesisi üç hattan oluşacak ve üretimin üçte ikisi ihraç edilecek
Makarna sektöründe, sektörün yapısı itibariyle küçük yatırım yapılamadığına vurgu yapan Ulusoy, saatlik bir ton makarna üretim tesisi için yatırım miktarının 1 milyon dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Makarna fabrikalarının üç hattan oluşacağını ve 2 uzun 1 kısa şekilde üretim yapacaklarını ifade eden Ulusoy, “Yeni yatırımımız Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde Ulusoy’un 50. Yıl tesisimizin yanında bulunuyor. Fabrikamız için makine siparişlerini de verdik. Üretimimizin üçte ikisini ihraç edeceğiz. İç piyasada ise Söke markasıyla yer almayı planlıyoruz. Ocak ayının sonunda Dubai’de yapılacak olan Gulf Food fuarında yeni ürün tanıtımımızı yapacağız. Henüz üretim olmasa da müşterilerimize makarna ürünümüzü tanıtacağız” diye konuştu. Diğer yandan, İtalya’da satın aldıkları makarna Pastificio Mediterranea şirketinin üretiminin yüzde 85’ini ihraç ettiğini ve yıllık 30 bin ton olan kapasitelerini 20 bin ton daha artırma planlarının olduğunu açıkladı.
Yeni yatırımlarla makarnada kapasite 3,6 milyon tona çıkacak
Türkiye’de makarna sektöründe son dönemde yoğun yatırımların yapıldığına da dikkat çeken Ulusoy, şu an Türkiye makarna sektöründe 3.1 milyon tonluk yıllık kurulu kapasitenin bulunduğunu aktardı. Türkiye’deki üretimin yüzde 75’inin kısa kesme olan penne ve burgu makarnalardan oluştuğunu ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti: “Türkiye spagettiyi çok fazla sevmiyor, erişteler gibi kısa kesmeleri seviyoruz. Ama Türkiye’nin ihracat pazarları da yüzde 75 spagetti talep ediyor, özellikle Afrika ve Japonya talep ediyor. Bu da iç pazar ile ihracatın birbirini tamamlamasını sağlıyor. Türkiye’nin iç makarna tüketimi yaklaşık 800 bin ton ve kişi başı tüketimin de yaklaşık 9 kilogram seviyesinde yer alıyor. Bundan 15 yıl önce kişi başı tüketim 5.5 kilogramlardaydı. Dünya ortalaması ise 2.2 kilogram seviyesinde bulunuyor. Dünyada en çok tüketen ülke 23 kilogram ile İtalya ilk sırada. İtalyanlar makarnayı kültür olarak çok seviyor ve orada ana yemek.”
Öte yandan, İtalya’nın yıllık 2 milyon ton makarna ihraç ettiğini söyleyen Ulusoy, bundan da yaklaşık 3,7 milyar dolar gelir elde ettiğini belirterek, “Biz 1.4 milyon ton makarnayı 1 milyar dolara ihraç ediyoruz. Makarna için de marka önemli ama kalitemizle çok rahat rekabet edebiliyoruz. İtalya'nın ihracatta ton ortalaması bin 380 euro, Türkiye’nin ton ortalaması ise 680 dolarlar seviyesinde bulunuyor. Bunu da vurgulamak istiyorum biz çok iyi bir makarna üreticisiyiz” ifadelerini kullandı.
Afrika’da artan tüketim ihracata umut
Türkiye’de devam eden yeni makarna yatırımlarıyla birlikte yıllık kapasitenin 3.6 milyon tona çıkacağını duyuran Eren Günhan Ulusoy, bugün kapasitenin yüzde 67’sinin kullanıldığını iletti. Yeni kurulan fabrikaların faaliyete geçmesiyle kapasite kullanım oranının yüzde 58’e düşeceğine dikkat çeken Ulusoy, “Un sektöründe bu yoğun aşırı rekabet şartları yüzde 50’lerin altına düşünce bu orantısız rekabete dönüşüyor. Toplu zararlara yol açıyor. 60-70 arası adil marj bölgesi.70-80 arası kârlı sektörler oluyor. Bu rekabette 2.1 ton olan üretimin büyümesi lazım. Bu doğrultuda iç tüketim ve ihracat artmalı. Bu konuda umut veren nokta ise Türkiye’nin en büyük pazarı Afrika’nın hem nüfusunda hem gelirinde hem de kişi başı tüketiminde artış olması. Fakat orada da bir yandan yatırımlar artıyor. Şu an Afrika’da kişi başına tüketim miktarı 1 kilogram seviyesinde” dedi.