Ulusoy Un’dan 80 bin ton kapasiteli makarna tesisi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ulusoy Un, ürün yelpaze­sini makarna yatırımıyla genişletiyor. Şirket, da­ha önce Söke markasını bünyesi­ne katmış ve markayı 2023 yılın­da halka arz etmişti. Yeni dönem­de makarna üretimine hazırlanan şirket, Samsun’da 16 bin metreka­re kapalı alana sahip tesis için start verdi. Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, fabrikanın 2027’nin ilk ya­rısında üretime geçeceğini ve yıl­lık kapasitesinin 80 bin ton ola­cağının bilgisini verdi. Söke’nin halka arzın yüzde 10’u ile başka şirketlere yatırım yapacakları­nı belirttiklerini ve bu doğrultuda 2023 yılında Childgen oyun hamu­runa yatırım yaptıklarını aktaran Ulusoy, yurt dışında ise ABD’de organik ve glutensiz ekmek üreti­cisi Rudi’s e ortak olduklarını bil­dirdi. Childgen’in yüzde 60'ını ve Rudi’s’in yüzde 12,65’ini satın al­dıkları bilgisini veren Ulusoy, “Ru­di’s’te büyük ortak bir yatırım fo­nu. Biz orada stratejik yatırımcı olarak duruyoruz. Orada amacı­mız hem finansal yatırım onunla beraber ABD’deki sektörün trend­lerin görmek ve yakalamak. Yük­sek proteinli, lifli ürünler 2 yıl ön­ce ABD’de yükselmeye başlamıştı” dedi. Kurabiye tesislerinin ise şu anda başlangıç seviyesinde oldu­ğunu belirten Ulusoy, aylık 100 ton üretim kapasitelerinin bulundu­ğunu ve şu an henüz lansman aşa­masında olduklarını iletti. Ulusoy, HORECA tarafına ürün verdikle­rini ve 2026 yılı içinde perakende kanalına da satışlarının başlaya­cağını kaydetti.

Tesisi üç hattan oluşacak ve üretimin üçte ikisi ihraç edilecek

Makarna sektöründe, sektörün yapısı itibariyle küçük yatırım ya­pılamadığına vurgu yapan Ulusoy, saatlik bir ton makarna üretim te­sisi için yatırım miktarının 1 mil­yon dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Makarna fabrikalarının üç hattan oluşacağını ve 2 uzun 1 kısa şekilde üretim yapacakları­nı ifade eden Ulusoy, “Yeni yatırı­mımız Samsun Gıda Organize Sa­nayi Bölgesinde Ulusoy’un 50. Yıl tesisimizin yanında bulunuyor. Fabrikamız için makine siparişle­rini de verdik. Üretimimizin üçte ikisini ihraç edeceğiz. İç piyasa­da ise Söke markasıyla yer almayı planlıyoruz. Ocak ayının sonunda Dubai’de yapılacak olan Gulf Food fuarında yeni ürün tanıtımımızı yapacağız. Henüz üretim olmasa da müşterilerimize makarna ürü­nümüzü tanıtacağız” diye konuş­tu. Diğer yandan, İtalya’da satın aldıkları makarna Pastificio Me­diterranea şirketinin üretiminin yüzde 85’ini ihraç ettiğini ve yıllık 30 bin ton olan kapasitelerini 20 bin ton daha artırma planlarının olduğunu açıkladı.

Yeni yatırımlarla makarnada kapasite 3,6 milyon tona çıkacak

Türkiye’de makarna sektörün­de son dönemde yoğun yatırım­ların yapıldığına da dikkat çeken Ulusoy, şu an Türkiye makarna sektöründe 3.1 milyon tonluk yıl­lık kurulu kapasitenin bulundu­ğunu aktardı. Türkiye’deki üreti­min yüzde 75’inin kısa kesme olan penne ve burgu makarnalardan oluştuğunu ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti: “Türkiye spa­gettiyi çok fazla sevmiyor, erişte­ler gibi kısa kesmeleri seviyoruz. Ama Türkiye’nin ihracat pazar­ları da yüzde 75 spagetti talep edi­yor, özellikle Afrika ve Japonya talep ediyor. Bu da iç pazar ile ih­racatın birbirini tamamlamasını sağlıyor. Türkiye’nin iç makarna tüketimi yaklaşık 800 bin ton ve kişi başı tüketimin de yaklaşık 9 kilogram seviyesinde yer alıyor. Bundan 15 yıl önce kişi başı tüke­tim 5.5 kilogramlardaydı. Dünya ortalaması ise 2.2 kilogram sevi­yesinde bulunuyor. Dünyada en çok tüketen ülke 23 kilogram ile İtalya ilk sırada. İtalyanlar ma­karnayı kültür olarak çok seviyor ve orada ana yemek.”

Öte yandan, İtalya’nın yıllık 2 milyon ton makarna ihraç etti­ğini söyleyen Ulusoy, bundan da yaklaşık 3,7 milyar dolar ge­lir elde ettiğini belirte­rek, “Biz 1.4 milyon ton makarnayı 1 milyar dola­ra ihraç ediyo­ruz. Makarna için de mar­ka önemli ama kalitemizle çok rahat reka­bet edebiliyoruz. İtalya'nın ihracat­ta ton ortalaması bin 380 euro, Türkiye’nin ton ortalaması ise 680 dolarlar seviyesinde bulunuyor. Bunu da vurgulamak istiyorum biz çok iyi bir makarna üreticisiyiz” ifadelerini kullandı.

Afrika’da artan tüketim ihracata umut

Türkiye’de devam eden yeni makarna yatırımlarıyla birlikte yıllık kapasitenin 3.6 milyon tona çıkacağını duyuran Eren Günhan Ulusoy, bugün kapasitenin yüzde 67’sinin kullanıldığını iletti. Yeni kurulan fabrikaların faaliyete geçmesiyle kapasite kullanım oranının yüzde 58’e düşeceğine dikkat çeken Ulusoy, “Un sektöründe bu yoğun aşırı rekabet şartları yüzde 50’lerin altına düşünce bu orantısız rekabete dönüşüyor. Toplu zararlara yol açıyor. 60-70 arası adil marj bölgesi.70-80 arası kârlı sektörler oluyor. Bu rekabette 2.1 ton olan üretimin büyümesi lazım. Bu doğrultuda iç tüketim ve ihracat artmalı. Bu konuda umut veren nokta ise Türkiye’nin en büyük pazarı Afrika’nın hem nüfusunda hem gelirinde hem de kişi başı tüketiminde artış olması. Fakat orada da bir yandan yatırımlar artıyor. Şu an Afrika’da kişi başına tüketim miktarı 1 kilogram seviyesinde” dedi.