Ünal Aysal’ın doğalgaz çevrim santrali Yeni Elektrik iflas etti

26 Şubat 2020

Mehmet KARA

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından işadamı Ünal Aysal ile İtalyan ortağı Ansaldo Group’a ait Yeni Elektrik Üretim AŞ hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Elektrik üretim sektöründeki arz fazlası ve ekonomideki durgunluğun yol açtığı beklentilerin altında kalan talep artışı, sektördeki oyuncuları zorluyor. Zorda kalanlardan biri de Türkiye’nin görece en yeni ve en büyük kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santrallarından birini işleten Yeni Elektrik Üretim şirketiydi. Yeni Elektrik Üretim AŞ, Gebze Dilovası’nda bulunan santral kuruluş sürecinde öngörülen satış cirosunu ve kârlılığı yakalayamadı ve banka borçlarını ödeyemez hale geldi. Şirket yönetimi, yaklaşık 6 ay kadar önce Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme eylül ayında üç aylık geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı vererek, şirkete mali müşavir Hafiz Coşkun’u geçici komiser olarak atadı. Aralık 2019 sonunda tanınan mühlet iki aylığına uzatılmıştı.

Şirket karara itiraz edecek

Son olarak konkordato talebini reddeden Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeni Elektrik Üretim AŞ’nin iflasını kararlaştırdı. Enerji Günlüğü’nün ulaştığı şirket avukatları mahkemenin aldığı iflas kararına itiraz edeceklerini söylediler. “Yargı süreci devam ediyor” diyen ve istinaf mahkemesine başvurmaya hazırlanan avukatlar, oradan da sonuç alınamazsa konuyu Yargıtay’a kadar götürebileceklerinin işaretini verdiler.

Yeni Elektrik'i iflasa götüren süreç



Yeni Elektrik Üretim AŞ, Aysal’ın Hollanda’daki şirketi Unit Investment NV ve İtalyan Ansaldo Energia şirketi tarafından 2007’de kuruldu. EPDK’dan 2008’de üretim lisansı alan şirket, Kocaeli-Dilovası İMES OSB içerisinde üretim tesisi kurmaya hak kazandı. 2011’de kurulumuna başlanan 865 MWe kurulu güçteki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (DGKÇS) Aralık 2001’te üretime geçti. Santral, kendi alanındaki en verimli çalışan tesislerden biri olmasına rağmen, piyasa fiyatlarının beklenen oranda artmaması nedeniyle 2015 yılından itibaren kârlı çalışmakta zorlanmaya başladı. Doğalgaz zamları 2018’den itibaren santralı zora soktu. Şirket 2019 sonbaharında konkordato talep etti.