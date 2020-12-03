Unice Multibrand danışman sayısını 300 bine çıkaracak

Faaliyetlerine 2017’de Ukrayna’da başlayan ve kısa sürede ülkede sektör liderlerinden olan Unice Multibrand, Türkiye’de faaliyetlerine başladı.

Unice, hazırda daha çok kozmetik alanında yer alan ürünleri, aracı olmadan, üyelik sistemiyle tüketiciyle buluşturan bir satış sistemi olarak öne çıkıyor. Tüketiciler, sisteme danışman olarak girip para da kazanabiliyor. Türkiye’deyakın zamanada faaliyete başlayan şirket, ikinci katalog için son aşamalara geldi.

Unice Multibrand Türkiye Ortağı ve Genel Müdürü Gökhan Kara, sisteme dahil olan danışman sayısının hali hazırda 10 bin olduğunu, önümüzdeki yıl bu rakamı 300 bine ulaştırmak istediklerini söyledi. Kara, “2021'de sırasıyla Macaristan, Polonya, Romanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de şampiyonluklar elde etmek için hazırlıklarına başlayacak.” dedi.

Ürün sayısı bin 500’e çıkacak

Şirketin ilk kataloğunda yaklaşık 500 ürün bulunuyor. Kısa süre içinde bin 500’e ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Kara, şu bilgileri verdi: “Türkiye çok katlı pazarlama sektöründe lider olmayı hedefliyoruz. 2021 hedefimiz ise Türkiye pazarını büyütmek. Markalarımızın sayısını ise 30’a yükselteceğiz. Yakın gelecekte ürün portföyümüzehayvan bakım ürünleri, gıda takviyesi ve vitaminler dahil olmak üzere sağlıklı yaşam ürünlerini de ekleyeceğiz."

10 milyon dolar yatırımla hayata geçti

Unice Multibrand Türkiye, üç şirketten beş ortakla hayata geçmiş. Ortaklar arasında Ukrayna’da kurulan Unice Multibrand’den Sinan Şen, Akten Kozmetik’ten Gökhan Kara ve Banu Çelikoba, Fon Kozmetik’ten Yakup Atıcı ve Adlan Seçgül bulunuyor. 10 milyon dolarlık ilk sermaye yatırımıyla hayata geçen şirket, yatırımlarını artırarak devam ettirecek. Danışmanların satarak gelir elde edebileceklerini dile getiren Kara, danışmanların katalog fiyatları üzerinden yüzde 43’lük satış kârı ile işe sisteme dahil olduklarını söyledi. İsteyenlerin ekip kurup satış ağlarını genişletebileceklerini belirten Kara, “Böyle durumlarda isterlerse ek olarak ekip satışlarından yüzde 21’e kadar prim almaya da hak kazanıyorlar. Ayrıca danışmanlarımıza 150 TL ile 300 bin TL arasında tek seferlik prim hakkı sunuyoruz.” dedi.