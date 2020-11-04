Unice Multibrand Türkiye, çok katlı pazarlama sektörüne girdi

04 Kasım 2020

Unice Multibrand Türkiye, yaptığı açıklama ile “multi brand-çok marka” konseptiyle çok katlı pazarlama sektörüne girdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Unice Multibrand Türkiye, Unice Multibrand'in Kurucusu Sinan Şen, Akten Kozmetik'in Ortakları Gökhan Kara ve Banu Çelikoba, Fon Kozmetik'in Ortakları Yakup Atıcı ve Adlan Seçgül'ün iş birliğiyle yüzde 100 yerli bir şirket olarak 2020 yılında İstanbul'da kuruldu.

Böylece "multi brand" sistemiyle Ukrayna'da 2017 yılında kurulan ve kısa sürede Ukrayna'nın çok katlı pazarlama sektöründe önde gelen şirketler arasına giren Unice Multibrand, yeni yapılanmayla Türkiye pazarına girdi. Yeni oluşum Unice Multibrand Türkiye, Unice Multibrand Ukrayna'nın “know how”ından yararlanarak çalışmalarını sürdürecek.

Süreç içinde ürün çeşidi bin 500'e çıkarılacak

Verilen bilgiye göre Unice Multibrand Türkiye; Unice, Akten Kozmetik ve Fon Kozmetik markalı ürünlerin yanı sıra kalite sertifikalarına sahip 23 farklı markanın ürünlerine kataloğunda yer veriyor.

İlki 1 Kasım 2020'de yayınlanan Unice Multibrand Türkiye kataloğunda renkli kozmetikten cilt ve saç bakım ürünlerine, parfümden sağlıklı yaşam ve ev bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 500 ürün satışa sunuluyor. Süreç içinde ürün çeşidi bin 500'e çıkarılacak, ayda bir yayınlanacak olan kataloglarda yüzde 20-25 oranında yeni ürün yer alacak.

Yola 10 bin girişimciyle çıkan Unice Multibrand Türkiye, bir yıl içinde bu sayıyı 300 bine çıkarmayı planlıyor. Unice Multibrand'in globalleşme çalışmaları ise Türkiye'den sonra Romanya, Polonya, Almanya ve Fas'ta devam edecek.

"En büyük farkımız 'multi brand' sistemini uyguluyor olmamız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unice Multibrand Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kara, Unice Multibrand Türkiye'nin tek değil pek çok markanın ürününü satışa sunduğuna dikkat çekti. Kara, Ukrayna'da olduğu gibi Türkiye'de de “multi brand” sistemiyle yeni bir katalog sistemi getirdiklerini söyledi.

Türkiye doğrudan satış sektörünün 2020 yılını 3 milyar TL'lik büyüklükle kapatacağına işaret eden Kara, pandemi döneminde birçok kişinin bağımsız girişimci olarak sektöre girmesiyle, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında ciro bazlı olarak 2019 yılına göre yüzde 85 büyüme gerçekleştiğini vurguladı.

Sektörde güçlü ve küresel oyuncular olsa da Türkiye'nin çok katlı pazarlama açısından halen büyük fırsatlar taşıdığını belirten Kara, “Sektörü büyütmeye ve lider olmaya geldik. En büyük farkımız 'multi brand' sistemini uyguluyor olmamız. Unice Multibrand'in Ukrayna'da uyguladığı 'multi brand' sistemini bazı küçük değişikliklerle Türkiye'nin yerel şartlarına uygun hale getirdik. Orada edinilen deneyimleri Türkiye'ye aktarmaya başladık. Kendi ürünlerimizin yanı sıra birçok başka markanın ürününü tüketicilerle buluşturacağız. Sadece tek üretici değil, her üretici bir fabrika bizim için. Deneyimimiz ve güçlü ortaklık yapımızla Türkiye'deki dengeleri değiştireceğiz.” dedi.