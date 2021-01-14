Unilever: Çalışanlarımız asla tam zamanlı olarak ofiste mesai yapmayacak

Unilever CEO'su Alan Jope, Unilever çalışanlarının bir daha haftada 5 gün ofis mesaisine geri dönmeyeceğini ve şirketin tüm çalışanlarını COVID-19'a karşı aşı olmaya teşvik edeceğini, aşıları zorunlu kılmayacağını ancak aşı olmamayı tercih eden çalışanların zorunlu testlerle karşılaşacağını açıkladı.

Jope, salgın sırasında şirketin daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde uyum sağlayıp büyük değişiklikler yapabileceğini gördükten sonra farklı çalışma modellerine bakacağını ifade etti.

Londra Borsası'nda en değerli üçüncü şirket olan Unilever, Dove sabunu, Ben & Jerry's dondurması ve Marmite gibi markaların üreticisi ve Hellman's, Knorr, Lipton ve Persil'in sahibi.