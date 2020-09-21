Unilever, çıkış vergisine rağmen birleşme istiyor

21 Eylül 2020

Unilever'in CEO'su Alan Jope yaptığı açıklamada, şirketin planlandığı gibi tek bir İngiliz ana şirketi ile birleşerek genel merkezine taşınması halinde şirketten bir "çıkış vergisi" çağrısı yapan Hollandalı muhalefet partisinin önerisine rağmen birleşme planlarına devam edeceğini söyledi.

Şirketin Hollanda hisselerinin sahiplerinin birleşmeyi onaylamalarının beklendiği toplantıda, Jope vergi teklifinin erken bir aşamada olduğunu ve Unilever'in söz konusu verginin uluslararası hukuku ihlal edeceğine inandığını tekrarladı.

Jope, yasanın geçirilmesi durumunda şirketin birleşmeyi son ana kadar iptal edebileceğini söyledi.

Unilever, söz konusu verginin 11 milyar euroya mal olabileceğini ve bu miktarın birleşmeyi durdurmak için bir neden olacağını söyledi.