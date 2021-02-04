Unilever cirosu son çeyrekte azaldı

İngiltere merkezli Unilever, yılın son çeyreğinde cirosunun bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 4,2 azalarak 12,1 milyar euroya gerilediğini açıkladı. Şirketin 2020 yılı için cirosu ise yüzde 2,4 düşüşle 50,7 milyar euroya geriledi.

Tüketici malları üreticisi Unilever’in satışları dördüncü çeyrekte yüzde 3,5 ve 2020 yılında yüzde 1,9 artı.

CEO alan Jope, “Bu çalkantılı ve belirsiz geçen yılda Unilever’in ne kadar esnek ve dayanıklı olduğunu gördük” dedi.