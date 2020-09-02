Unilever, temizlik ürünlerinde fosil yakıt kullanımını bırakıyor

02 Eylül 2020

Unilever, yaptığı açıklama ile Temiz Gelecek Vizyonu (Clean Future) kapsamında gerçekleştireceği 1 milyar euro’luk yatırımla 2030 yılına kadar temizlik ürünlerinde fosil yakıt kullanmayı bırakacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Unilever’in Temiz Gelecek Vizyonu için ayırdığı 1 milyar euro kaynak, fosil yakıttan elde edilmiş kimyasallardan uzaklaşılmasını sağlayacak biyoteknoloji araştırmalarının, karbondioksit ve atık kullanımı ve düşük karbonlu kimya çalışmalarının finansmanında kullanılacak. Bu yatırım ile biyolojik olarak çözünebilir ve su-etkin ürün formülleri oluşturulurken 2025 yılına kadar birincil plastik kullanımının yarıya indirilmesi de desteklenecek.

Vizyonun merkezinde 'Karbon Gökkuşağı' yer alıyor

Açıklamaya göre, Temiz Gelecek Vizyonu’nun merkezinde, Unilever’in ürün formüllerinde kullanılan karbonu çeşitlendirmeye yönelik yeni bir yaklaşım olan ‘Karbon Gökkuşağı’ (Carbon Rainbow™) yer alıyor. Karbon Gökkuşağı yaklaşımıyla, yenilenemeyen fosil karbon kaynakları (siyah karbon) yerine yakalanan karbondioksit (mor karbon), bitkiler ve biyolojik kaynaklar (yeşil karbon), alg gibi deniz kaynakları (mavi karbon) ve atık malzemelerden geri kazanılan karbon (gri karbon) kullanılacak. Karbon Gökkuşağı doğrultusunda karbon tedariki çevresel etki değerlendirmeleriyle yönetilecek. Arazi kullanımı üzerindeki istenmeyen baskıları önlemek için ise Unilever sürdürülebilir kaynak bulma programları da yürütecek.

Formüllerden gelen karbon ayak izi azaltılacak

Bugün ev ve çamaşır bakım ürünlerinin çoğunun hammaddesi fosil yakıt olan kimyasalları içerdiğinin belirtildiği açıklamaya göre, Unilever’in yenilenemeyen bu kaynaklardan yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş karbon kaynaklarına geçmesi, fosil yakıt ekonomisinden uzaklaşmasını ifade ediyor. Unilever’in ev ve çamaşır bakım ürünlerinde kullanılan hammaddeler, bu kategorideki ürünlerin karbon ayak izinin en büyük dilimini (yüzde 46) oluşturuyor. Ürün formüllerinde fosil yakıttan elde edilmiş hammaddelerin geride bırakılmasıyla formüllerden gelen karbon ayak izinde yüzde 20'ye kadar azalma sağlanması hedefleniyor. Temiz Gelecek Vizyonu programı, Unilever’in 2039 yılına kadar ürünlerinden kaynaklı emisyonu net olarak sıfıra düşürme taahhüdü için de kritik önem taşıyor.

"Yer altından karbon çıkarmayı bırakmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Unilever Temiz Gelecek Vizyonu'nun işlerine yönelik köklü bir değişim olarak ifade etti. Sektör olarak hammadde de dahil olmak üzere ürünler için fosil yakıtlara olan bağımlılıktan kurtulmanın önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yer altından karbon çıkarmayı bırakmalıyız, çünkü zaten yerde ve yer üzerinde kullanabileceğimiz bol miktarda karbon var. Unilever Temiz Gelecek Vizyonu için yapılacak 1 milyar euro’luk yeni küresel yatırım, tüketicilerin talep ettiği daha düşük çevresel etkiye sahip ve üstün temizlik performansı sağlayan, uygun fiyatlı ev ve çamaşır bakım ürünleri geliştirilmesi için kullanılacak. Sürdürülebilir ürünler almak istemek ile bu ürünleri alabilecek güce sahip olmak arasındaki boşluğun kapanmasında bizim gibi büyük şirketlerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Üzerinde bir süredir çalışılan bu vizyon şimdiden ülkemizde tüketicimizle buluşturduğumuz bazı inovasyonlara ilham verdi. Bitkisel kaynaklı leke çıkarıcılarla geliştirilen yüzde 50 daha az plastik içeren özel ambalajlı OMO Bio Active, aktif oksijenlerle zenginleştirilmiş formülüyle Domestos Sıfır Klor, gücünü yüzde 100 doğal temizlik minerallerinden alan Cif Krem tüketicilerimizin beğenisini kazandı.”

"Herkesi karbon kullanımıyla ilgili bir dönüşüme çağırıyoruz"

Unilever Ev Bakımdan Sorumlu Dünya Başkanı Peter Tel Kulve, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Fosil yakıtların küllerinden yeni bir biyoekonomi yükseliyor. İnsanların geleneksel ürünler kadar iyi olan, daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir ürünler istediklerini defalarca duyduk. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, ultra nazik temizlik bileşenlerinden kendi kendini temizleyen giysilere ve yüzeylere kadar pek çok heyecan verici yenilik bizi bu yöne götürüyor. Gezegenimizin sınırlarına saygı göstererek büyümek için karbon kaynaklarını çeşitlendirmek çok önemli. Tedarikçilerimiz ve inovasyon ortaklarımız bu geçişte kritik bir rol oynuyor. Karbon Gökkuşağı modelimizi paylaşarak herkesi karbon kullanımıyla ilgili ekonomi genelinde bir dönüşüme çağırıyoruz."

WWF İngiltere CEO’su Tanya Steele de “Dünya kırılgan ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltmak için fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş yapmalı ve doğanın yeniden canlanmasına katkı sağlamalı. Doğaya karşı değil doğa ile birlikte çalışan bir ekonomiye doğru geçiş yaparken Unilever’in bu önemli hedefleri, güçlü bir sürdürülebilir tedarik yaklaşımıyla bir araya geldiğinde önemli bir katkı sağlayacak gerçek potansiyele sahip.” dedi.