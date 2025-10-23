Unilever’in üçüncü çeyrek geliri beklentinin altında kaldı

Unilever, 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, söz konusu dönemde 14,7 milyar euro gelir elde ederek analist beklentisi olan 14,9 milyar euronun altında kaldı.

Dönemsel satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artış gösterirken, bu oran yüzde 1,62’lik beklentinin hafif gerisinde gerçekleşti. Satış gelirleri ise yüzde 3,9 artarak, öngörülen yüzde 3,69’luk artışın üzerine çıktı.

Unilever, üçüncü çeyrek için hisse başına 0,45 euro temettü dağıtılacağını duyurdu.