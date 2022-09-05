United Aygaz, Bangladeş'ta faaliyete başladı

LPG şirketi Aygaz’ın United Enterprises&Co Ltd. ortaklığıyla kurduğu United Aygaz Bangladeş, Anwara'daki 6 bin metrik ton kapasiteli Chattogram ana fabrikasında faaliyetlerine başladı.

United Aygaz, Bangladeş pazarına yönelik LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunacak.

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel “Hızlı büyüyen bir ülke olan Bangladeş’in, bu büyümeye paralel olarak enerji ihtiyaçları da hızla artıyor. United Aygaz’la daha iyi, daha güvenli ve daha kullanışlı temiz enerji çözümleri sunarak, insanlara her günü en iyi şekilde yaşamaları için gereken enerjiyi sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Hava kirliliğinin oldukça dikkat çekici seviyelerde olduğu Bangladeş için LPG çok önemli bir enerji çözümü olarak ortaya çıkıyor. Tıpkı yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da ev, ticari ve endüstriyel segmentlerde ürün ve hizmetlerimiz ve ülke genelindeki yetkili distribütörlerimiz aracılığıyla garantili müşteri memnuniyeti sağlama konusunda kararlıyız” dedi.

Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede tam kapasite satışlara başladıklarını belirten United Aygaz Bangladeş CEO’su Ercüment Polat da “Aygaz'ın tecrübe ve birikimi ile United Group'un gücünü birleştirerek harmoni içinde çalıştık. Bu süreçte öğrendik, geliştik, zorluklarla mücadele ederek, Asya Kıtası’nda yepyeni bir ekiple başarıya ulaşmanın keyfini yaşadık. Gerek Türkiye'den destek için gelen arkadaşlarımız gerekse Bangladeş'de oluşturduğumuz müthiş ekibimiz sayesinde pandemi koşullarına rağmen, olabildiğince hızlı bir şekilde faaliyetimize tam kapasite ile başladık. Bangladeş LPG pazarına büyük bir katma değer yaratacağımıza ve böylesi iyi bir ekiple hedeflerimize beklentimizin ötesinde bir hızla ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.