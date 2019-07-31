United Group Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

31 Temmuz 2019

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne dahil olan United Group ile KalDer arasında İyi Niyet Bildirgesi imzalandı.

Entegre tesis yönetim hizmetleri, güvenlik, profesyonel temizlik, inşaat, eğitim, syahat hizmetleri, organizasyon, otomotiv ve teknoloji sektörlerinde profesyonel hizmetler sunan United Group, Türkiye Kalite Derneği tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne dahil oldu. İyi Niyet Bildirgesi KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ve United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun tarafından şirket merkezinde törenle imzalandı.

Törende konuşan İlhan Altun, "United Group olarak Ulusal Kalite Hareketi'nin İyi Niyet Bildirgesi'ne attığımız bu imza ile mükemmelliğin temel kavramlarını United Group’ta yaşama geçirme konusunda kararlı olduğumuzu deklare etmiş oluyoruz. İdari ve saha personelimizle birlikte yaklaşık 8 bin kişilik bir aile olarak, paydaşlarımıza hizmet verdiğimiz her alanda entegre çözümleri yüksek kaliteyle sunmaya devam edeceğiz" dedi.