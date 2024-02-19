United Payment, yeni alanlarda büyüyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye dahil 6 ülkede faaliyetlerini sürdüren United Payment, 2023 yılında 100 milyar TL'lik işlem hacmi ile büyümesini sürdürdü. Para transferi hacmini iki, cüzdan işlem hacmini ise beş katına çıkaran marka, POS müşteri sayısını da yüzde 85 artırdı.

Mevcut dikeylerdeki büyüme iddiasını sürdüren finansal teknolojilerin lider şirketlerinden United Payment, bu yıl açık bankacılıktaki yeni projelerle yeni pazarlarda ve alanlarda da büyüyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen United Payment CEO'su İlker Sözdinler, "2024 yılında Türkiye gelirlerimizde yüzde 200'den fazla büyüme hedefliyoruz. Yurt dışı operasyonlarımızı da yaygınlaştırıp, güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

United Payment, 2023 yılında yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle önemli başarılara imza attı. Açık bankacılıkta sertifikasyon sürecini tamamlayan ve faaliyet genişletme onayını alan ilk şirketlerin arasına giren firma, bankalar arası her saat hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST sistemi için onay alan ilk e-para şirketlerden birisi oldu. United Payment, FAST hizmeti ile Kolay Adres'e (KOLAS) para gönderme seçeneğini de kullanıcılarına sundu.

Para transferinde aktif kullanıcı sayısı bir milyonu aştı

Ülkenin ve bölgenin büyük ölçekli para transferi operasyonlarını yürüten United Payment, 2023 yılında Azerbaycan'ın ardından Gürcistan'da da para transferi süreçlerini başlattı. Dünyaca ünlü Terrapay ile yurt dışından Türkiye'ye ödeme hizmetlerini faaliyete alan United Payment, 2023 yılında, önceki yıla göre yurt dışı para transferinde işlem sayısını yüzde 20, işlem hacmini ise yüzde 85 artırdı. Para transferinde toplam bir milyon aktif müşteri sayısına ulaşan United Payment, iştiraklerinden birisi Turan Teknoloji cüzdan üzerinden "payporter" aracılığı ile Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve KKTC'ye para transferi işlemini devreye aldı. United Payment ve iş ortakları ile geçen yıl yurt dışı para transferinde, en fazla İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya para transferi işlemi gerçekleştirdi.

Şirket olarak 2023 yılında her alanda büyüdüklerini, her yerde duyulan ve görünen güçlü bir marka haline geldiklerini kaydeden Sözdinler, "Fintek ekosistemimizi büyütmek ve kendi teknolojimizi beslemek amacıyla iWallet, Turan Teknoloji ve Poca gibi pek çok girişime yatırım yaptık. Şu anda bünyemizde 13 iştirakimizle birlikte ilerliyoruz. 2024 yılında çıtayı daha da yukarılara çıkaracağımız adımlarla, sektörün öncü markalarından biri olmaya devam edeceğiz. 2024 yılında grup cirosunda yüzde 80, United Payment Türkiye gelirinde ise yüzde 200'den fazla büyüme hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Güney Afrika ve Orta Doğu pazarlarına odaklanacağız"

Para transferinin, "amiral gemileri" olmaya devam edeceğini vurgulayan Sözdinler, şunları kaydetti:

"Cüzdanda yüzde 100'e yakın büyüme hedeflerken, açık bankacılıkta iş ortaklarımıza yenilikçi çözümler sunmak istiyoruz. Yurt dışındaki operasyonlarımız ve bölgesel büyüme stratejimiz doğrultusunda Türk devletleri, Güney Afrika ve Orta Doğu pazarlarına odaklanırken, mevcut pazarlardaki operasyonlarımızı daha da yoğunlaştırmaya devam edeceğiz."

Hizmet verdiği kiosk sayısını 320'ye, akıllı kasa sayısını ise 800'e yükselten United Payment, bunlar üzerinden son bir yılda toplam 8,6 milyon işlem gerçekleştirildi. POS sistemleri alanında SoftPOS uygulamasını çevrim içine alan şirket, Android işlem sistemine sahip mobil cihazların POS cihazına dönüşmesini sağladı. Üye işyerlerine fiziki POS hizmeti sunmayan başlayan United Payment, tahsilat (bayi ve fatura) ürünü olan Collector da 2023 yılında devreye alınan çalışmalardan biri oldu.

United Payment, 2023 yılında cüzdan adedinde yüzde 75, cüzdan üzerinden yapılan işlem adetlerinde ise yüzde 235 artış elde etti. 2023'te cüzdan hacmini beş katına çıkaran United Payment, kart ve cüzdan işlem hacmini de iki katına ulaştırdı. Marka, hizmet verdiği iş ortağı sayısında da yüzde 50'nin üzerinde artış kaydetti.