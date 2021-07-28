Univera, 5. kez perakende teknolojilerinde dünyanın en iyileri arasına girdi

Kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren Univera, bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan POI (Promotion Optimization Institute) tarafından hazırlanan 2021 Retail Sales Execution raporunda 5.kez yer aldığını duyurdu. Uluslararası ölçekte perakende sektörü oyuncuları için en önemli referanslardan biri olan enstitü, bu yıl dünyanın önde gelen 17 teknoloji şirketinin perakende satış alanındaki çözümlerini 18 farklı kategoride değerlendirdi. Rapora göre Univera’nın satış, servis ve lojistik konularında dijital dönüşüm çözümleri sunan Panorama platformu, telesatış ve merkez ofis kullanıcı deneyimi başlıklarında uluslarası arenada bu yıl da en iyiler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "POI küresel olarak, perakende satış alanındaki çözümleri geniş ölçekli bir kapsamda değerlendiriyor. Araştırma her yıl değişen koşul ve öncelikler üzerinden çözüm yeterliliklerini birçok perspektif altında inceliyor. Bu yıl, COVID-19 ile sanal satış kanallarının daha da önem kazandığı dönemde, Panorama’nın telesatış fonksiyonları ve saha süreçlerinin merkez ofis tarafından takibi öne çıkan güçlü yanları oldu. Saha verilerinin anlık olarak görüntülenmesi ve analiz edilmesi Panorama merkez ofis kullanıcıları için güçlü bir deneyim sunarak saha süreçlerine dair hızlı ve doğru stratejik karar alımını destekliyor."

“Faaliyet alanımızdaki kategorilerde en iyiler arasında olmak gurur verici”

Univera Yazılım Müdürü Emre Çelik de yaptığı değerlendirmede, “Panorama 1992’den beri sahada çalışan projelerimizin deneyimi ile güçlenen köklü bir platform. Platformumuzun alanında en iyi çözüm sağlayıcıları arasında yer alması için sürekli geliştirme yapıyoruz. POI araştırmasında çalışmalarımızın uzman ekip tarafından değerlendirilmesi ve müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin global anlamda başarılı ve söz sahibi olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Her ilgili konu başlıklarında alanımızın en iyileri arasında yer almak ise bizim için gurur verici.’’ ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...