Univera ve Univis’te üst düzey görev değişimi

Avrupa’nın en iyi 10 lojistik teknolojileri şirketi arasında gösterilen Univera ve yenilikçi BT teknolojileri sunan kardeş şirketi Univis, kurumsallaşma kapsamında yeniden yapılanıyor. Yapılan kapsamında Genel Müdürlük görevine Merhan Kaleli getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar kurucu ortakları Cüneyt Ersin ve Selahattin Tosuner tarafından yönetilen yapıda, 1 Aralık itibarıyla Cüneyt Ersin’in Univera Genel Müdürlük koltuğunu Merthan Kaleli devraldı. Cüneyt Ersin ve Selahattin Tosuner, yeni dönemde görevlerine Yönetim Kurulu’nda devam edecek.

Şirket içindeki süreçlere liderlik edecek

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aldığı İktisat eğitiminin ardından uzun yıllar satış ve pazarlama alanında yöneticilik görevleri üstlenen Merthan Kaleli, son olarak Yönetim Danışmanı olarak çalışmalarını yürüttü. Kaleli, daha önce Xerox, Ericsson ve Cominic çatıları altında yöneticilik ve müdürlük görevlerini üstlendi. 2005-2012 yılları arasında Microsoft’un Birleşik Arap Emirlikleri Perakende Satış ve Pazarlama Lideri olarak görev aldı. 2013-2019 yılları arasında ise Souqpal Fzco şirketinin Genel Müdür olarak çalışan Kaleli, Univera ve Univis’in kurumsallaşma stratejisine uygun olarak şirket içindeki süreçlere liderlik edecek.

“Stratejik adımlarla teknolojide rekabeti artıracağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merhan Kaleli, Univera ve Univis’in hedeflerine ulaşması için stratejik planlamaların yapılacağını aktardı. Uzun yıllar boyunca Univera’da oluşan bilgi birikimi ve operasyonel yetkinliği, doğru adımlar atarak daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kaleli, "Büyük bir potansiyeli olan şirketlerimizin kapasite tavanlarını aşarak hedeflerimizi sürekli ileriye taşımak istiyoruz. Yerli bir teknoloji üreticisi olarak gerek Türkiye’de gerekse globalde atacağımız stratejik adımlarla rekabeti artıracağız. Kurumsallaşma yolunda atılan bu adımın, tüm Univera ve Univis ailesi için motive edici olmasını diliyorum.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla…