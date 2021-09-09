Universal Robots cobot'ları ile KOBİ'lerin otomasyon yatırımlarını kolaylaştırıyor

Otomasyonun hızla yaygınlaştığı günümüzde, KOBİ’lerin değişen iş yapma şekillerine hızla adapte olmaları için teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Üretimlerini daha güvenli, daha verimli ve daha kârlı hale getirmek isteyen KOBİ’lerin vakit kaybetmeden cobot kullanımına geçmelerini gerektiğini belirten Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, KOBİ’lerin robotik otomasyona geçiş ile birlikte hızlı yatırım geri dönüşü avantajıyla rekabette öne geçebileceklerini açıkladı.

Dünyanın bir numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, cobot’larının uzmanlık gerektirmeyecek şekilde kolay programlanabilir olması, hızlı kurulumu, esnek konumlandırması ve iş birliğine dayalı yapısı sayesinde KOBİ’lere yatırımlarında avantajlar sunmaya devam ediyor. Robot teknolojisine dair hiçbir altyapısı olmayan çalışanlar tarafından bile üretimin her aşamasında rahatlıkla kullanılabilen cobot’lar bu özellikleriyle, kaliteli ürün ve düşük maliyetin yanı sıra hızlı yatırım geri dönüşü hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için de oldukça cazip imkanları beraberinde getiriyor.

“Dönüşüm için bugün başlayın” mottosuyla KOBİ’lere ulaşıyor

Dünyanın 50 ülkesinde 55 bin cobot’uyla onlarca sektöre hizmet veren Universal Robots, “Dönüşüm için bugün başlayın” mottosuyla KOBİ’lere yönelik bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya ile şirket, robotik otomasyona geçişin her işletme için mümkün olduğunun yaygın şekilde bilinmesini hedefliyor. Kampanya kapsamında cobot’ların işletmelerde üretkenliğin ve kalitenin artırılmasına sağladığı katkıların aktarıldığı çalışma kılavuzuna internet sitesinde yer veren Universal Robots ayrıca, talep eden firmalara cobot teknolojisini üretimde nasıl verimli kullanabileceklerine dair değerlendirmelerde bulunuyor ve demo çalışmaları için üreticilerle bir araya geliyor.

Geleceğin iş modeli kolaboratif robot

Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök yaptığı açıklamada, “Son dönemde KOBİ’lerin robot teknolojileri kullanma eğilimlerine baktığımızda; sadece yüksek adetlerde aynı kalitede üretim yapmanın dışında gerçek anlamda esnekliğe ihtiyaç duyduklarını ve kaliteden ödün vermeden, düşük üretim adetleri için hızlı değişimlere cevap verebilmeyi önemsediklerini gözlemliyoruz. Bu çerçevede kolaboratif robotların küçük işletmeler için daha fazla talep göreceğini ve geleceğin iş modelinin kolaboratif robotta olacağını öngörüyoruz” dedi.

Üretimde verimliliğin KOBİ’lerin gelişimi açısından da son derece kritik olduğunu aktaran Gök, “Hızlı yatırım geri dönüşü sağlayan cobot’lar büyük altyapısal değişiklikler gerektirmediğinden kurulumu minimum yatırım gerektiriyor. Üretim hattında farklı uygulamalar için yeniden hizmete alınabiliyor ve aralıksız 7 gün 24 saat kullanılabiliyor. Universal Robots olarak robotik ve otomasyon süreçlerine farklı parametreler nedeniyle başlayamayan ya da başlamakta zorlanan tüm ölçekteki KOBİ’ler için cobot’larımızla pek çok avantajı bir arada sunuyoruz. Kolayca erişilebilir robotik otomasyonun sağladığı bu avantajlardan herkesin faydalanabilmesi için ürünler, ekosistemler, kılavuzlar, eğitimler sunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.