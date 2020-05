Universal Robots müşteri ve iş ortaklarına ‘canlı web seminerleri’ ile çözüm sunuyor

10 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - İnovasyon ve cobot teknolojisinin önde gelen şirketi Universal Robots, tüm dünya ülkelerini etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, müşterilerine ve iş ortaklarına hızlı ve verimli çözümler sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Universal Robots canlı web seminerlerinin ilki, ‘Cobot ile Paketleme-Paletleme Uygulamaları’ başlığında gerçekleşti. İnternet üzerinden katılım sağlanabilen bu seminerlerde, uygulamalarla kolaboratif otomasyonunun avantajlarını ve üretim süreçlerine cobot entegre eden şirketlerin başarıları ele alındı. Universal Robots Türkiye & Me Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök ve Unıversal Robots Türkiye & Me Teknik Destek Mühendisi Hakan Deniz Erden’in konuşmacı olduğu canlı web semineri, katılımcıları cobot dünyasıyla tanıştırırken dünyadaki kullanıcılar tarafından cobot ile otomasyonun uygun maliyetle nasıl hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiğini anlattı. Tekrarlayan ya da ağır paketleme - paletleme uygulamalarınızı, dar alanda çalışabilen hafif ve kompakt yapıya sahip kolaboratif robotla nasıl otomatikleştirileceğini, ergonomik fayda sağlayarak çalışan memnuniyetinin nasıl artırılabileceğini, ürün çevrim süresinin nasıl kısaltabileceğini ve kaliteyle verimlilik artışını nasıl yakalanabileceği paylaşıldı. Kolaboratif robotik uygulama projeleri hakkında merak edilen, farklı sektörlerle ilgili endüstriyel otomasyonla ortaya çıkabilecek her türlü konunun danışılabileceği Universal Robots Canlı Web Seminerleri’nin 14 Mayıs 2020 tarihindeki “Cobot ile Makine Besleme Uygulamaları” konulu bir sonraki etkinliğine internet sitesinden kayıt olunabiliyor.