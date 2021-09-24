Universal Robots, ‘üretime ara vermeden’ çalışabilmenin sırrını açıkladı

Pandemi koşulları sektörlerin ihtiyaçlarının hızla değişebileceğini gösterirken üreticiler, ayakta kalmak ve piyasanın taleplerini karşılamak için üretim modellerinde otomasyon ve teknolojiye ağırlık vermeye başladılar. Bu sebeple cobot’lar; üretim tesislerinde giderek daha yaygın şekilde kullanılıyor. Firmanın büyüklüğü ya da ürünün özelliği ne olursa olsun kolaboratif robotların her türlü üretim tesisine entegre edilip üretimin her aşamasında esnek şekilde konumlandırılabildiğini belirten Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök “Üretimin ya da arzın tehlikeye girmesi, piyasa talebinin değişmesi gibi durumlar ortaya çıktığında, cobot’lar sayesinde kesintisiz ve verimli bir biçimde üretime devam edebiliyor” dedi.

Cobot’un yeni bir görev için programlanması yaklaşık 60 dakika

Cobot’ların hızla kurulumuna ve kolay programlanmasına dikkat çeken Gök, “Cobot’lar yeni bir görevi öğrenme ve bu göreve alışma süreçlerini ortadan kaldırıyor. Üstelik kurulumu da oldukça kolay; cobot’u kutudan çıkarıp kurmak ve basit bir programlama yapmak sadece 60 dakika sürüyor. Daha önce farklı görevler için yazılan programların da ihtiyaç anında sadece seçimler yapılarak kullanılması mümkün oluyor. Yüksek uzmanlık seviyesinde istihdama ihtiyaç duymadan kurulan endüstriyel robot kolu böylece en küçük işletmelerde bile kolaboratif otomasyona geçme fırsatı sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Cobot birden fazla görev için uygulanabilir”

Geleneksel robotlar ile cobot’ların farklarına da değinen Gök, “Geleneksel robotlar tek bir iş için tasarlanır, planlanır, kurulur ve başlatılır. Cobot ise ihtiyaç halinde, kolayca birden fazla görev için uygulanabilir. Esnek üretim imkânı sunarak verimliliği artıran iş birlikçi robotlar, kısa sürede yatırım geri dönüşü sağlar. Cobot’ların geleneksel robotlara göre güvenlik standartları da daha yüksek olduğundan, risk analizlerine bağlı olarak güvenlik bariyeri olmadan insanlarla birlikte rahatça çalışma imkânı sunar” ifadelerini kullandı.

Gök: Kolaboratif robotlar üretimde yüzde 500’e varan verim artışı sağlıyor

İş birlikçi robotlar olan cobot’ların, insanlarla yan yana çalışarak üretimde yüzde 500’e varan verim artışı sağlayabildiğine dikkat çeken Gök, “Kapladığı az alan, kolay kurulumu ve kolay programlanması ile neredeyse bütün sektörlerde üretim hattına esneklik katan cobot’lar, büyük veya küçük ölçekli olması fark etmeksizin artan taleplere yeni bir yatırıma gerek kalmadan cevap veriyor” diye konuştu.