Universal Robots, WeAreCOBOTS etkinliğine ev sahipliği yapacak

05 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Kolaboratif robotlar ile ilgili dünyanın en büyük sanal konferans ve fuarı olan “WeAreCOBOTS” 16-18 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kolaboratif robotlar ve endüstriyel otomasyon alanında dünyanın önde gelen uzman konuşmacıların ve stantların olacağı bu fuarda, üretim süreçlerinde insanlar ve robotlar arasındaki iş birliği potansiyelini vurgulanarak gelecekte otomasyonda yeni normal ve otomasyonda uygulama zorluklarının çözümleri uzman konuşmacılar tarafından anlatılacak ve canlı tanıtımlarla paylaşılacak. 30’dan fazla stant ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen uzman 50 konuşmacısının yer alacağı bu etkinlik, internet üzerinden ücretsiz kaydolunarak takip edilebilecek. Etkinlikte tüm sektörlerden katılımcılar, sanal stantlara göz atma, cobot uzmanlarının yer alacağı konuşmalara katılma ve kolaboratif otomasyonun sunduğu faydalar hakkında daha fazla bilgi edinme şansı yakalayacak. Nisan ayında Almanya’da türünün ilk örneği olan benzer bir çevrimiçi fuar düzenleyen Universal Robots, “WeAreCOBOTS”ta İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere beş dilde otomasyon alanında uzmanlardan ilham verici konuşmalar ve robotik otomasyona dair ipuçları verecek. Fuarda, otomasyon uzmanlarıyla çevrimiçi birebir görüşme yapma, montaj, paketleme, makine besleme gibi birçok canlı uygulamaları izleme, 'Tak-Çalıştır ve Üretime Başla!' kitlerini ve UR+ ekosistemi bileşenlerini keşfetme fırsatı sunuluyor.

“Hedefimiz kalıpların dışına çıkmak”

Universal Robots Başkanı Jürgen von Hollen, “Universal Robots olarak her zaman hedefimiz, kalıpların dışına çıkmak ve karşılaştığımız tüm zorluklara çözüm odaklı yaklaşmak oldu. “WeAreCOBOTS”a imza atarak bu misyonumuzun altını bir kez daha çiziyoruz ve otomasyon dünyası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen herkese yeni bir platform sunuyoruz. “WeAreCOBOTS” etkinliğiyle, farklı sektörlerden ve firmalardan gelen katılımcılara, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu zor zamanlarda özellikle güncelliğini koruyan otomasyonla ilgili son yenilikler hakkında bilgi sahibi olma imkânı sunuyoruz” dedi. İşlerin ve üretimin devamlılığını sağlarken bir yandan da çalışanlarını güvende ve sağlıklı tutmak için uğraşan ve üretim sektöründe sosyal mesafe ve aksayan tedarik zinciri hususlarının yarattığı zorluklardan bahseden von Hollen, “Katılımcıların, otomasyonun tüm bu zorluklara yanıt olabileceği yöntemleri deneyimleyebileceği eşsiz bir sanal ortam sunmaktan dolayı çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

30 sanal stant kurulacak

“WeAreCOBOTS” etkinliği kapsamında, 30 sanal stant üzerinden katılımcılar, UR uzmanları ve UR+ iş ortaklarıyla birebir diyalog kurarak aynı zamanda UR cobot ve uygulamalarının canlı tanıtımlarına katılabilecek.