Universal Robots’un 2021 net kârı 311 milyon dolar

BURSA (DÜNYA) - Verimli bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Universal Robots Başkanı ve CEO’su Kim Povlsen, beklentileri aşan şirket büyümesinin; yüksek kalite standartlarında, gelişmiş donanımlarla üretme kapasitesine bağlı olduğunu dile getirdi. Danimarkalı işbirlikçi robot üreticisi ve cobot’ların mucidi Universal Robots, 2021 yılına ait konsolide bilançosunu açıkladı. Şirket, 2021 yılında 311 milyon dolar kâr bildirerek piyasa beklentisini aştı. Açıklanan rakama göre şirketin toplam kârı 2020 yılına göre yüzde 41 yükselirken, 2019 yılı pandemi öncesine kıyasla ise yüzde 23 arttı. Dördüncü çeyrek gelirlerinde de olumlu bir grafik elde eden Universal Robots rakamlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22, 2019 yılının aynı dönemine göre de yüzde 28 oranında yükseltti. Cobot’lara olan yoğun talep sebebiyle şirketin 2022 yılında da büyümesinin devam etmesini bekleniyor.

“Şirketimiz yılı rekorlarla kapattı”

Universal Robots Başkanı ve CEO’su Kim Povlsen, rekor gelire ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şirketimiz oldukça verimli ve rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktı. Bizim gibi yüksek kalite standartlarında üretim yapan bir firmada bu tür bir büyüme elde edilmesi muazzam. Danimarka'daki üretim ekibimiz şirket içi rekorlar kırdı. Bu sene de aynı başarılarla yılı kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Cobot ağı genişledi, bir haftada 400 adet üretildi

Pandemi dönemindeki birçok zorluğun üstesinden gelerek rekor büyüme oranlarına ulaştıklarını vurgulayan Kim Povlsen, kısıtlı işgücüne rağmen üretkenlik konusunda çıtayı yükselttiklerini ifade etti. Povlsen konuşmasına şöyle devam etti: “Üreticilerin tekrarlayan işlerindeki pozitif katkısı ve gelişen teknolojinin etkisiyle cobot ağı yeni tüketiciler ile genişledi. Genişleme ile birlikte artan talep sonrası dördüncü çeyrekte bir haftada toplam 400 cobot üretildi. Cobot’lar, küresel tedarikteki zorluklara rağmen iş süreçlerinde aksama yaşanmaması için çok çalıştı. Bu rekorlar, emeği geçen bütün çalışanlarımızın başarısıdır.”