Üniversite-kuyum sektörü arasında kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik işbirliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Cevherun Kuyumculuk arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile kuyum sektörüne nitelikli eleman yetiştirilecek.

Anlaşmaya göre, katılımcılar bir kurs gününde 8 saat eğitim alarak, 1 ayda 96 saat sonucunda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden yeterlilik sertifikası almaya hak kazanacak.

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, işbirliği ile dünya çapında markalaşmaya katkı sağlayarak sektöre de yetişmiş eleman kazandıracaklarını söyledi.

Cevherun Kuyumculuk kurucusu Cevat Genç de ‘yetenek okulu’ anlamına da gelen markalarının Türkiye’de 24 ayar altın işleme ustasının bir elin parmaklarını geçmediğinden, bu özel mesleğin kaybolmaması adına gösterdikleri çabada bu anlaşmanın daha da değerli olduğunu vurguladı.