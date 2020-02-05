Üniversite sanayi işbirliğine bir destek de Bursalı'dan

05 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Yapılan iş birliği kapsamında, UÜ'nün yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı – sanayi iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol töreninde konuşan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Bizler eğitimin önemini çok iyi biliyoruz. Bu zamana kadar 3 okul yaptırdık. Yıllardır birçok öğrenciye burs veriyoruz. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Bursalı, Türkiye’de mesleki eğitimdeki uygulama alanlarının zenginleştirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Sanayiciler olarak beklentimiz bu yönde. Biz bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada, Bursalı olarak sanayi-üniversite iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi. Uludağ Üniversitesi gibi önemli bir kurum ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bursalı, protokolün ülkemize ve sektöre önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da, üniversite-sanayi iş birliğini canlandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kılavuz, “Bugüne kadar 27 firma ile protokol yaptık ve 100 doktora öğrenci sayısına ulaştık” diye konuştu. Doktora öğrencilerinin firmalarda bilimsel çalışmalar yapacağını dile getiren Kılavuz, bu sayede Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon yolculuğunda çok önemli projeler üretileceğinin altını çizdi.