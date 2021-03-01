Üniversite-sanayi işbirliğiyle geliştirilen 40 çeşit arı ürünü, Trabzon’da üretiliyor

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Doğal Beslenme Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, Ankara Üniversitesi’nden çok sayıda bilim insanı ile birlikte geliştirdikleri 40 çeşit arı ürününün, APINUTRIV markasıyla Fanus Gıda işbirliği ile üretilmeye başlandığını söyledi. Prof. Karaman, takviye edici gıda ve cilt bakım ürünleri olarak geliştirdikleri ürünlerin yüksek teknolojik donanıma sahip tesislerde üretildiğini ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü’nün kalite güvencesinde piyasaya sunulduğunu kaydetti. Karaman bu ürünlerin aynı zamanda Ekotar Organik Ürün Sertifikası’na da sahip olduğunu bildirdi. Apiterapi ürün çeşitliliği yönünden Türkiye’de öncü niteliğinde olan bu ürünlerin sayısız ulusal ve uluslararası ödüle de layık görüldüğünü dile getiren Prof. Karaman, “Son yıllarda tüm dünyada ‘apiterapi’ olarak bilinen ‘arı ürünleri ile sağlık ve tedavi’ yöntemi hızla gelişiyor. Apiterapi; insanların sağlığını korumak, hastalıklarını önlemek, iyileştirmek ve iyileşmeyi devamlı hale getirmek amacıyla bal, polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği, balmumu, arı zehiri gibi arı ürünleri kullanılarak yapılan destek ya da tedavi yöntemidir. İyi çözünmüş propolis, nar suyundan 80 kat fazla antioksidan içerir” diye konuştu.

“Arı ürünleri, COVID-19’a karşı doğal koruyucu”



Pandemi sürecinde, arı ürünlerinin gerek bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve gerekse antiviral etkileri ile COVID-19’a karşı yine insanlığın en önemli doğal koruyucusu olduğunu dile getiren Prof. Karaman, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışma, propolisin COVID-19’a karşı ciddi bir koruyucu etkisinin, enfekte olan kişilerde enfeksiyonun daha hafif atlatılmasına yardımcı olabileceğini ve hatta propolisin COVID-19 aşı etkinliğini dahi artırdığını ortaya koydu.” Yaklaşık 40 yıldır bal işleme alanında Trabzon’da faaliyet gösteren Fanus Gıda Genel Müdürü Uğur Emre Haliloğlu, balın Hipokrat’tan beri bilinen, kullanılan bir şifa kayna olduğunu belirtti. Arıcılık sektöründen elde edilen ürünlerin gıda, sağlık, kozmetik ve kimya endüstrisinde kullanıldığını hatırlatan Haliloğlu, şöyle konuştu: “Son zamanlarda yaptığımız yatırımlar sayesinde küçük çaptaki eski bal işleme tesisimiz yerine modern ve yüksek kapasitede bir işleme tesisi kurarak, organik arı ürünleri üretimi ve paketlenmesinde sektör lideri konumuna geldik. Yeni tesisimizde organik olarak çiçek balı, kestane balı, çam balı, arı sütü, polen ve propolis paketlemesi yapıyoruz.”