Üniversite şehirlerinde kira artışı enflasyonun gerisinde
Emlakjet, Endeksa üniversite şehirlerinde kira piyasasını mercek altına aldı. Haziran 2026 verileri kullanılarak hazırlanan araştırma, örgün üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı 15 ilde kira fiyatlarını, 1+1 daire piyasasını ve yatırım geri dönüş sürelerini inceledi.
Araştırma, nominal kira artışlarının devam ettiğini ancak yıllık yüzde 32,4'lük enflasyon dikkate alındığında birçok şehirde reel kira artışının negatif bölgede kaldığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, genel kira piyasasında yalnızca İstanbul yıllık yüzde 9,8 reel artış kaydederken, 1+1 segmentinde Kayseri ve Trabzon enflasyonun üzerinde performans gösteren şehirler olarak öne çıktı. Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve diğer birçok üniversite kentinde ise kira artışları enflasyonun altında kaldı.
İstanbul yine zirvede
Öğrenciler için en yüksek kira maliyeti bu yıl da İstanbul'da görüldü. Kentte ortalama konut kirası 43 bin 44 TL'ye ulaşırken, İstanbul'u 32 bin 172 TL ile Ankara ve 31 bin 757 TL ile İzmir takip etti. Antalya'da ortalama kira 27 bin 317 TL, Çanakkale'de ise 26 bin 839 TL olarak hesaplandı.
Fiyat hareketliliği dengeleniyor
Öğrencilerin sınırlı bütçeleri ve tek kişilik yaşam tercihleri nedeniyle 1+1 dairelere olan talep güçlü seyrini koruyor. İstanbul'da 1+1 dairelerin ortalama aylık kirası 35 bin 300 TL'ye yükselirken, Ankara 28 bin 400 TL, İzmir 23 bin 169 TL ve Antalya 22 bin 493 TL ile öne çıkan şehirler arasında yer aldı. Araştırma, kira artış hızında ise Trabzon'un dikkat çektiğini ortaya koydu. Kentte ortalama kiralar son bir yılda nominal olarak yüzde 26,7 artarken, 1+1 dairelerde artış oranı yüzde 40,3'e ulaştı. Kayseri ise 1+1 konutlarda yüzde 41'lik artışla bu segmentte en yüksek yıllık yükselişi kaydetti.
Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt, üniversite tercih döneminde kira piyasasının daha dengeli bir görünüme kavuştuğunu belirterek, özellikle öğrenci talebinin yoğun olduğu bölgelerde 1+1 dairelere yönelik hareketliliğin sürdüğüne dikkat çekti. Öğüt, "Üniversite tercih dönemleri, öğrenci nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde konut piyasasının yönünü belirleyen en önemli dönemlerden biri olmayı sürdürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde barınma maliyetleri öğrenciler açısından önemli bir yük olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin, son yıllardaki hızlı yükselişlerin ardından daha kontrollü bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.