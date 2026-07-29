Üniversite şehirlerinde kira artışı enflasyonun gerisinde

Araştırma, no­minal kira artışlarının de­vam ettiğini ancak yıllık yüz­de 32,4'lük enflasyon dikkate alındığında birçok şehirde reel kira artışının negatif böl­gede kaldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, genel ki­ra piyasasında yalnızca İs­tanbul yıllık yüzde 9,8 reel artış kaydederken, 1+1 seg­mentinde Kayseri ve Trab­zon enflasyonun üzerinde performans gösteren şehir­ler olarak öne çıktı. Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Eski­şehir ve diğer birçok üniver­site kentinde ise kira artışla­rı enflasyonun altında kaldı.

İstanbul yine zirvede

Öğrenciler için en yüksek kira maliyeti bu yıl da İstan­bul'da görüldü. Kentte orta­lama konut kirası 43 bin 44 TL'ye ulaşırken, İstanbul'u 32 bin 172 TL ile Ankara ve 31 bin 757 TL ile İzmir takip etti. Antalya'da ortalama kira 27 bin 317 TL, Çanakkale'de ise 26 bin 839 TL olarak he­saplandı.

Fiyat hareketliliği dengeleniyor

Öğrencilerin sınırlı bütçe­leri ve tek kişilik yaşam ter­cihleri nedeniyle 1+1 daire­lere olan talep güçlü seyrini koruyor. İstanbul'da 1+1 da­irelerin ortalama aylık kira­sı 35 bin 300 TL'ye yükselir­ken, Ankara 28 bin 400 TL, İzmir 23 bin 169 TL ve Antal­ya 22 bin 493 TL ile öne çıkan şehirler arasında yer aldı. Araştırma, kira artış hızında ise Trabzon'un dikkat çekti­ğini ortaya koydu. Kentte or­talama kiralar son bir yılda nominal olarak yüzde 26,7 artarken, 1+1 dairelerde ar­tış oranı yüzde 40,3'e ulaş­tı. Kayseri ise 1+1 konut­larda yüzde 41'lik artışla bu segmentte en yüksek yıllık yükselişi kaydetti.

Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt, üniversite tercih döne­minde kira piyasasının daha dengeli bir görünüme kavuş­tuğunu belirterek, özellikle öğrenci talebinin yoğun ol­duğu bölgelerde 1+1 dairele­re yönelik hareketliliğin sür­düğüne dikkat çekti. Öğüt, "Üniversite tercih dönemle­ri, öğrenci nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde konut pi­yasasının yönünü belirleyen en önemli dönemlerden bi­ri olmayı sürdürüyor. İstan­bul, Ankara ve İzmir gibi bü­yükşehirlerde barınma ma­liyetleri öğrenciler açısından önemli bir yük olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem­de fiyat hareketlerinin, son yıllardaki hızlı yükselişlerin ardından daha kontrollü bir seyir izleyeceğini öngörüyo­ruz” diye konuştu.