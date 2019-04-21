Üniversiteliler bizz@kampüs'te Ülker Oneo için yarıştı

21 Nisan 2019

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfları ile yüksek lisans öğrencilerinin pladis'in markalarıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdiği bizz@kampüs yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin atıştırmalık şirketi pladis'in beğenilen markalarıyla ilgili pazarlama fikirlerinin geliştirildiği bizz@kampüs yarışmasında ödüller duyuruldu.

Bu yıl "Ülker Oneo" için gerçekleştirilen yarışmada üniversiteliler; inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşturdukları projeleriyle yarıştı.

Gençlerin fikirlerini, jüri üyeleri pladis İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, pladis Çikolata, Sakız Şekerleme Üretim Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, Marka Danışmanı Güven Borça, pladis Türkiye Pazarlama Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker Çikolata Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz, pladis Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan, pladis Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Nazmi Civil, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan değerlendirdi.

Bu yıl 157 üniversiteden bini aşkın takım adına 2 bin 314 öğrencinin yarıştığı yarışmada, birincilik Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri Mukadder Acarer ve Ahmet Oğuzhan Ergüden'den oluşan Aurora takımının oldu.

Yarışmada ikincilik ödülü Ege Üniversitesi'nden Littlest Things takımına, üçüncülük ise İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Master Stajyer takımına verildi. İlk üçe giren takıma sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüller verilmesinin yanı sıra pladis'te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor.

"Gençlerin fikirleri bizim için çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, dünyada pazarlama trendlerinin dijital dönüşümle şekil değiştirdiğini ve böyle bir dünyada gençlerin fikirlerine daha çok ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

bizz@kampüs yarışmasında bu yıl gelen başvuruların büyük bir çoğunluğunun kendilerini çok heyecanlandıran ayrıntılarla dolu olduğunu aktaran Ülker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşadığımız dönemde gençlerin güçlü fikirlerine çok ihtiyacımız var. Çünkü tüm dünya gibi Yıldız Holding de çağımızın gerektirdiği dijital dönüşümden geçiyor. Dünya, gençlerin elinde yeniden şekilleniyor. Bizim gibi şirketlerin bu değişimi dikkatle izlemesi ve değişimin bir parçası olması lazım. Bugün yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimiz, dereceye girsin girmesin, ortak bir başarıyı paylaştı. Yarışmaya katılma cesaretini gösterip ekip olarak çalışmak her şeyden daha önemli. Elbette ilk 3 takımı belirlemek zorundaydık ancak bugün aslında tüm öğrencilerimiz kazandı. Buraya gelerek bizimle emeklerini, fikirlerini paylaşan gençlerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Gelecek dönemde marka stratejimizi oluştururken, gençlerden aldığımız ilham bizim için yol gösterici olacak."

"Yarışmaya rekor sayıda başvuru geldi"

pladis İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli de bu yıl yarışmaya yapılan başvurularda yüzde 23'lük artış olduğu belirterek, etkinliğe bugüne kadar 28 bin 596 öğrencinin oluşturduğu 9 bin 693 takımın fikirlerini sunduğunu bildirdi.

Yarışmaya 157 üniversitenin 150 farklı bölümünden başvuru aldıklarını aktaran Gözleveli, şunları kaydetti:

"Bu da gösteriyor ki, pazarlama stratejilerini oluştururken farklı disiplinlerden, çok yönlü düşüncelerden yararlanmanın önemi büyük. Yarışmanın ilk başvuru gününden proje hedeflerinin verildiği, fikirlerin geliştirildiği sürece ve sunumların yapıldığı final gününe kadar tüm süreç, hem bizim hem öğrenciler için karşılıklı bilgi alışverişiyle geçti. Bizler bu fikirlerden çok şey öğrendik. Benzer şekilde başvuru sahibi olan tüm öğrencilerimizin yarışma sürecinde edindikleri deneyimlerden yararlanacaklarını düşünüyorum."