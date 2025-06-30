Ünlü bebek bezi markası Goo.N Türkiye pazarından çekildi

Japonya merkezli bebek bezi markası Goo.N, ekonomik koşulları gerekçe göstererek Türkiye pazarındaki faaliyetlerine son verdi.

Goo.N markasının bağlı olduğu Japon Daio Paper Corporation, Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteriyordu. Bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen ürünleriyle pazarda yer alan marka, yaptığı açıklamayla operasyonlarını sonlandırdığını bildirdi.

Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, Goo.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır" denildi. Açıklamada, müşterilerden özür dilenerek, gösterilen ilgi ve anlayış için teşekkür edildi.