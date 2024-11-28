ÜNLÜ & Co, Mergermarket 'Yılın M&A Danışmanı' ödülüne layık görüldü

Küresel birleşme ve satın alma piyasasının veri analiz şirketi Mergermarket'in 'Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri' Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceden ödülle dönen isimlerden biri de yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co oldu.

Mergermarket'in 'Türkiye’de Yılın M&A Danışmanı' seçtiği ÜNLÜ & Co, Tat Gıda’nın yüzde 49,04 hissesinin Koç Holding’den Memişoğlu Tarım’a satışında üstlendiği satıcı taraf danışmanlık, Eczacıbaşı Holding’in Fas merkezli Jeesr Industries’i satın almasıyla sağladığı sınır ötesi alıcı taraf danışmanlık desteği ve Türkiye’de uluslararası yatırımcılarla geliştirdiği güvenilir iş birlikleri ile ödüle layık görüldü.

Her işlemde yeni bir değer yaratılıyor

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 132 başarılı işlem ve 18 milyar ABD dolarını aşan toplam işlem hacmiyle Türkiye’de birleşme ve satın alma danışmanlığında lider bir konuma sahibiz. Mergermarket gibi uluslararası bir kurum tarafından bir kez daha ödüllendirilmekten mutluluk duyuyoruz. Bizi ödüle taşıyan başarılarımızın arkasında müşterilerimize sunduğumuz stratejik danışmanlık, ülkemizde ve dünyada sektöre dair derin bilgi birikimimiz ve her işlemde değer yaratma odağımız yatıyor. Ülkemizin geleceğine olan inancımızla finans sektörüne öncülük etmeye ve müşterilerimize yeni yatırım fırsatları sunarak ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Küresel finans dünyasının etkili işlemleri

Birleşme ve satın alma işlemlerinde uzmanlaşmış bir analiz şirketi olan Mergermarket, finansal ve hukuki danışmanlık alanındaki başarıları 'Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri' kapsamında değerlendirerek, küresel finans dünyasındaki etkili işlemleri ve öne çıkan danışmanlık şirketlerini ödüllendiriyor.