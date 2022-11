ÜNLÜ & Co, net kârını yüzde 365 artırdı

Takip Et

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding (ÜNLÜ & Co), 2022 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, brüt kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 453 milyon 980 bin 394 TL’ye çıktı. Vergi Öncesi Kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 332 yükselten ÜNLÜ & Co’nun, söz konusu dönemde esas faaliyet kârı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 240 artış ile 146 milyon 575 bin 970 TL olarak gerçekleşti. ÜNLÜ & Co’nun net kârı da 2022 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 365 artışla 35 milyon 842 bin 44 TL’den 166 milyon 587 bin 506 TL’ye yükseldi.



ÜNLÜ & Co, 2022 yılı ilk 9 ayını 1 milyar 389 milyon 158 bin 402 TL aktif büyüklük ve 771 milyon 835 bin 474 TL özkaynak büyüklüğüyle tamamladı. İlk 9 aylık sonuçlarına göre özkaynak kârlılığını yüzde 32,7’e çıkartan ÜNLÜ & Co, aktif kârlılığını da bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,7 puan artışla yüzde 7,2’den yüzde 19,9’a yükseltti.



Düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2019 yılında 174 milyon TL iken 2020 yılında 242 milyon TL’ye ve 2021 yılında da 300 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 9 ayında 2022 yılı brüt kârı 454 milyon TL’ye ulaştı.

“Sürdürülebilir büyümemizi hızla devam ettireceğiz”

Sonuçları değerlendiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “İstikrarlı ve hızlı büyümemizi yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdük. Net kârımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 365 artışla 166,6 milyon TL’ye yükselttik. Paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzun farkında olarak güçlü sonuçlarımız ile onlar için değer yaratıyoruz. Öncelikli hedefimiz, yüz yıl sonra da varlığını sürdürecek bir finans kuruluşu olmak. Bu doğrultuda da sürdürülebilir büyümemizi hızla devam ettireceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma bağlılıkları ve bu sonuçlara sağladıkları katkılar için en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.