Ünlü & Co Pegaus'un hedef fiyatını yeniledi!
2. çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar hisse için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye başladı. Ünlü & Co, Pegasus'un hedef fiyatını 704 TL’den 1231 TL’ye yükselterek, "al" tavsiyesini sürdürdü.
Haber Merkezi
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Finansalların açıklanmasının ardından aracı kurumlar hisse için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 9 hedef fiyatın ardından bir kurum daha Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) için hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.
Ünlü & Co
ÜNLÜ & Co, Pegasus için hedef fiyatını 704 TL’den 1231 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
***Hedef fiyatlar genellikle 12 aylık olarak açıklanmaktadır.