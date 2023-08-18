Ünlü & Co Pegaus'un hedef fiyatını yeniledi!

Finansalların açıklanmasının ardından aracı kurumlar hisse için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 9 hedef fiyatın ardından bir kurum daha Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) için hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.

Ünlü & Co

ÜNLÜ & Co, Pegasus için hedef fiyatını 704 TL’den 1231 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

***Hedef fiyatlar genellikle 12 aylık olarak açıklanmaktadır.